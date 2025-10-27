Nexity - Transactions sur actions propres réalisées entre le 20 et le 24 octobre 2025

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 20 AU 24 OCTOBRE 2025

Saint-Ouen-sur-Seine, le 27 octobre 2025, 17h45 CEST

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées entre le 20 et le 24 octobre 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 18 septembre 2025 sur le site de la société (rubrique Finance – Informations réglementées) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Rothschild & Co Martin Maurel.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions Marché NEXITY NXI 20/10/2025 FR0010112524 2.506 9,9800 € XPAR NEXITY NXI 24/10/2025 FR0010112524 8.100 9,4200 € XPAR TOTAL 10.606 9,5523 €

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d'euros en 2024, Nexity agit sur tout le territoire comme opérateur urbain au service de la régénération urbaine et des besoins des territoires et de ses clients. En nous appuyant sur notre double expertise d’aménageur-promoteur et de promoteur-exploitant, nous déployons une offre territoriale multiproduits. Engagés historiquement pour l’accès au logement pour tous et leader de la décarbonation dans notre secteur, nous nous mobilisons pour un immobilier abordable et durable, neuf et réhabilité. Alignés avec notre raison d’être « la vie ensemble », nous nous mettons au service d’une ville où l’on vit mieux ensemble, accueillante et abordable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète. En 2024, Nexity a été classée 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la sixième année consécutive, 5e au palmarès relation clients HCG – Les Échos, et notée 5/5 par Humpact pour la 5e année consécutive (au titre de 2023) au 1er rang de notre secteur en matière de développement du capital humain.

Nexity est éligible au SRD, coté au Compartiment B d’Euronext et membre du SBF 120.

CONTACTS

Géraldine Bop – Directrice des relations réglementées actionnaires et Autorité de marché

+33 (0)6 23 15 40 56 – gbop@nexity.fr

Anne-Sophie Lanaute – Directrice des relations investisseurs et de la communication financière

+33 (0)6 58 17 24 22 - investorrelations@nexity.fr

