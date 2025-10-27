Valneva fera des présentations et rencontrera les investisseurs lors de conférences aux États-Unis et en Europe

Saint-Herblain (France), le 27 octobre 2025 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui que des membres de son équipe dirigeante feront des présentations et participeront à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels lors de prochaines conférences aux États-Unis et en Europe.

Lors de ces présentations sous forme de « fireside chat », Valneva discutera des principaux moteurs de valeur de la société et des catalyseurs à venir, principalement les résultats attendus de l'essai de phase 3 pour le VLA15, le candidat vaccin de la société contre la maladie de Lyme, développé en partenariat avec Pfizer. En cas de succès, Pfizer prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe en 2026. Si celui-ci est approuvé, Valneva prévoit que Pfizer commercialisera le vaccin au cours du second semestre 2027.

Guggenheim 2ème Annual Healthcare Innovation Conference

Date/Heure : 10 novembre, 10h30 EST (16h30 CET)

Format : « Fireside chat » et rencontres investisseurs

Lieu : Boston, Massachusetts

Stifel 2025 Healthcare Conference

Date/Heure : 11 novembre, 9h20 EST (15h20 CET)

Format : Fireside chat et rencontres investisseurs

Lieu : New York, New York

Jefferies London Healthcare Conference

Date/Heure: 19 novembre 14h00 GMT (15h00 CET)

Format : Fireside chat et rencontres investisseurs

Lieu : Londres, Royaume-Uni

Lien Webcast : https://wsw.com/webcast/jeff332/vla/1693849

Un enregistrement de la présentation sera disponible dans la section « Investisseurs » du site internet de Valneva, www.valneva.com.

Les investisseurs institutionnels souhaitant rencontrer le management de Valneva lors de l’une de ces conférences sont invités à contacter un représentant de l’une des banques concernées.





À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles il n’existe pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Valneva Investor and Media Contacts

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP, Global Communications and European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelotfontaine@valneva.com





Joshua Drumm, Ph.D.

VP, Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

















Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne l'avancée, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche, du développement et des essais cliniques des candidats vaccins, ainsi que leur approbation réglementaire, la revue des produits existants, et les prévisions financières de la Société, en ce compris les perspectives de vente, de chiffre d'affaires et d’investissements en R&D. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “estime” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.





Pièce jointe