CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre 2025 au 24 octobre 2025

|Montrouge, le 27 octobre 2025
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
20 octobre 2025 au 24 octobre 2025
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-20
|FR0000045072
|55000
|16,406420
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-20
|FR0000045072
|450000
|16,403356
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-20
|FR0000045072
|60000
|16,402265
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-20
|FR0000045072
|1050000
|16,402885
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-21
|FR0000045072
|55000
|16,347360
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-21
|FR0000045072
|460000
|16,343049
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-21
|FR0000045072
|60000
|16,338972
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-21
|FR0000045072
|1100000
|16,347002
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-22
|FR0000045072
|625000
|16,355986
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-23
|FR0000045072
|425000
|16,381301
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2025-10-24
|FR0000045072
|310000
|16,241571
|XPAR
|TOTAL
|4650000
|16,363313
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
