CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre 2025 au 24 octobre 2025

Montrouge, le 27 octobre 2025

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

20 octobre 2025 au 24 octobre 2025

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-20 FR0000045072 55000 16,406420 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-20 FR0000045072 450000 16,403356 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-20 FR0000045072 60000 16,402265 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-20 FR0000045072 1050000 16,402885 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-21 FR0000045072 55000 16,347360 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-21 FR0000045072 460000 16,343049 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-21 FR0000045072 60000 16,338972 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-21 FR0000045072 1100000 16,347002 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-22 FR0000045072 625000 16,355986 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-23 FR0000045072 425000 16,381301 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-24 FR0000045072 310000 16,241571 XPAR TOTAL 4650000 16,363313

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

