Notification de participation par Morgan Stanley

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 27 octobre 2025 - 17h45 CET

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), Morgan Stanley a envoyé récemment à Solvay la notification de transparence suivante, indiquant avoir franchi le seuil de 3%.

Voici un résumé de la notification:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total 16 octobre 2025 / / /

La notification, datée du 22 octobre 2025, contient l’information suivante:

Motif de la notification: Acquisition ou cession d’instruments financiers assimilés Franchissement vers le bas du seuil minimum

Notification par: une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle

Date de dépassement de seuil: le 16 octobre 2025

Seuil des droits de vote directs franchi: 3%, à la baisse

Dénominateur: 105 876 416

Personne(s) tenue(s) à la notification: Morgan Stanley c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA





Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Contacts

Relations presse Relations investisseurs Peter Boelaert

+32 479 30 91 59









Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47









media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49









Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96









Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65









investor.relations@solvay.com

This press release is also available in English.

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

