Groupe Matmut - Revenus du premier semestre 2025 en hausse de 16,7%

Revenus du premier semestre 2025 en hausse de 16,7%

Primes acquises & Collecte épargne : 1 823 1 M€ en hausse de 16,7%

Forte contribution à la croissance de l’activité Epargne et prévoyance

Total contrats : 8,4 millions soit +1,3%

Poursuite de l'amélioration de la qualité du portefeuille d'assurances dommages





Commentant l’activité du premier semestre 2025, Nicolas Gomart, Vice-Président et Directeur général du Groupe Matmut a déclaré :

« Le Groupe Matmut poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique Objectif : Impact ! 2024-2026. Notre objectif de diversification stratégique devrait se concrétiser rapidement avec la finalisation prochaine de l’acquisition d’HSBC Assurances Vie (France)2.

Rappelons que le groupe a renforcé sa solidité financière en mai 2025 avec la réalisation avec succès d’une émission inaugurale de dette subordonnée pour un montant de 500 M€ dont l’objectif est de financer en partie l’acquisition d’HSBC Assurances Vie (France)

La croissance de 16,7 % de l’activité au premier semestre 2025 témoigne de notre dynamisme et nous rend confiant dans notre capacité d’atteindre les objectifs de rentabilité de notre plan stratégique.

Le Groupe Matmut repose sur un fondement mutualiste fort auquel nous sommes attachés et la solidité du groupe fait partie des engagements que nous avons envers nos 4,6 millions de sociétaires. L’atteinte de nos objectifs commerciaux et financiers contribue à remplir cet engagement. Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires pour leur implication et leur soutien ainsi que les sociétaires et adhérents qui nous font confiance. »

Activité du premier semestre 2025

Rouen, 27 octobre 2025 – Le Groupe Matmut voit son activité progresser de 16,7% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, soit 1 823 M€ de primes acquises et collecte épargne. Toutes les activités contribuent positivement à la croissance.

Primes acquises & Collecte épargne (Données non auditées) M€ juin-24 juin-25 Var. juin-25/juin-24 Assurance dommages 1 095 1 148 4,8% Dont Auto 697 730 4,8% Dont Habitation 275 295 7,2% Dont Autres 123 122 -0,5% Santé 406 450 10,8% Epargne et prévoyance 61 225 266,9% Total primes acquises & Collecte épargne 1 562 1 823 16,7% Contrats milliers juin-24 juin-25 Var juin-25/juin-24 Assurance dommages 7 033 7 058 0,4% Dont Auto 2 854 2 849 -0,2% Dont Habitation 2 318 2 322 0,1% Dont Autres 1 860 1 887 1,5% Santé 947 982 3,7% Epargne et prévoyance 296 345 16,5% Total contrats 8 276 8 385 1,3%

Assurance dommages

Activité historique du groupe, l’assurance dommages enregistre une hausse de 4,8% des primes acquises à 1 148 M€ et une croissance de 0,4% de son portefeuille.

Au sein de l’assurance dommages, la croissance de 4,8% des primes acquises pour l’assurance auto provient principalement d’un effet tarif qui reflète l’inflation du coût des réparations et des pièces détachées. La quasi-stabilité du nombre de contrats s’accompagne de la poursuite du rééquilibrage du portefeuille vers des risques de meilleure qualité.

L’assurance habitation, qui connait la plus forte performance de la branche assurance dommages avec une croissance de 7,2% en primes acquises et une stabilité en nombre de contrats, bénéficie également d’un effet tarif conjugué à une meilleure connaissance des risques pour le bâti et le climat. A fin juin 2025, la sinistralité climatique s’avère deux fois supérieure à celle du premier semestre 2024 (qui était à un niveau historiquement bas). Le calibrage du budget de sinistralité climatique effectué pour l’année apparait comme cohérent au regard des sinistres enregistrés sur la première partie de l’année.

Les autres assurances dommages qui regroupent principalement les contrats multirisques professionnels et relatifs aux accidents de la vie enregistrent un très léger recul des primes acquises (-0.5%) dans un contexte de croissance de 1,5% du portefeuille de contrats.

Assurance santé

L’assurance santé enregistre une progression de 10,8% en termes de primes acquises et de 3,7% pour le portefeuille de contrats. Cette croissance provient principalement du dynamisme de la Mutuelle Ociane Matmut dont l’offre « Santé vous bien ! » à destination des particuliers continue à rencontrer un vif succès commercial. A noter que les contrats de la MNSPF (Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France) substituée par la Mutuelle Ociane Matmut, seront comptabilisés à partir de juillet 2025 (environ 27 000 bénéficiaires).

Epargne et prévoyance

Cette activité regroupe l’assurance vie et la prévoyance auprès des professionnels et des particuliers (dont assurance emprunteur et contrat obsèques). La très forte progression de l’activité sur le semestre a été portée par la hausse de la collecte en assurance vie grâce à l’activation par le groupe de plusieurs leviers dont la relance commerciale du contrat Matmut Vie Epargne dans le réseau d’agences et via l’équipe de conseillers patrimoniaux. Au second semestre 2025, l’assurance vie devrait connaître une moindre croissance en raison d’une base de comparaison élevée.

Au premier semestre, l’activité prévoyance de Mutlog qui regroupe les assurances emprunteurs enregistre une croissance à deux chiffres en termes de contrats en portefeuille avec une progression quasi équivalente en montant de cotisations acquises.

Perspectives

Le groupe ne fournit pas d’objectifs annuels de résultat net ou de rentabilité. La performance commerciale enregistrée au premier semestre couplée à une gestion rigoureuse des frais de gestion permet de confirmer les objectifs du plan stratégique « Objectif : Impact ! 2024-2026 »:

Ratio de solvabilité S2 2026 compris entre 180% et 220% (201% en 2024)

Ratio combiné net non vie 2026 inférieur à 100% (98,3% en 2024)

Rentabilité des capitaux propres 2026 comprise entre 3% et 4% (4,5% en 2024).





Comme annoncé, l’acquisition de 100% du capital d’HSBC Assurances Vie (France) devrait être finalisée prochainement avec une consolidation prévue sur les deux derniers mois de l’exercice 2025. HSBC Assurances Vie (France) propose aux particuliers des produits d’assurance vie, de retraite, d’assurance emprunteur et de prévoyance.

Calendrier

Résultats annuels 2025 : date à confirmer

À propos du Groupe Matmut

Groupe mutualiste français d’assurance avec 4,6 millions de sociétaires et 8,4 millions de contrats d’assurance gérés à fin 2024, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie, plan d’épargne retraite…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 800 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d’affaires (primes acquises) de 3,2 milliards d’euros en 2024.

Instrument financier coté sur Euronext Growth Paris : MATMU4.625%23FEB36. Code ISIN FR001400ZQ88.

Notation Moody’s groupe : A2 IFSR (stable) au 14 novembre 2024.

investors@matmut.fr







1 Données non auditées

2 Sous réserve de closing de l’opération

