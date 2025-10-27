Vastned blijft op koers met de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen

✔ Reële waarde van de vastgoedportefeuille stijgt met € 26,4 miljoen (+ 2,1% ten opzichte van 31 december 2024 – pro forma).

✔ De bezettingsgraad blijft met 98,6% op een stabiel en hoog niveau.

✔ EPRA-resultaat van € 1,67 per aandeel voor de eerste negen (9) maanden van 2025.

✔ De schuldgraad (EPRA LTV) bedraagt 39,9%, ten opzichte van 42,5% op 31 december 2024 (pro forma). Hierdoor realiseert Vastned haar vooropgestelde doelstelling van een EPRA LTV beneden 40,0%.

✔ De voorbije maanden heeft Vastned verder gewerkt aan de realisatie van de beoogde synergiën. Door een nauwe opvolging van de kosten kan Vastned de prognose voor het EPRA-resultaat per aandeel verder verhogen van € 2,00 – € 2,10 naar € 2,10 – € 2,20.

✔ Door de verhoging van het verwachte EPRA-resultaat per aandeel, trekt de raad van bestuur van Vastned de dividendverwachting op van € 1,70 naar € 1,80 bruto per aandeel voor boekjaar 2025.

✔ Vastned verkrijgt het SOCIMI-statuut voor haar Spaanse dochteronderneming.

