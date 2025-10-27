Eramet : Rachat d'actions propres

 | Source: Eramet SA Eramet SA

Paris, le 27 octobre 2025, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Rachat d’actions propres

Eramet annonce le rachat de 16 500 titres ayant pour objectif l'attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce (couverture d’attribution gratuite d’actions aux salariés et au mandataire social).

  • Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6420/10/2025FR00001317573 30060,54XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6421/10/2025FR00001317573 30060,37XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6422/10/2025FR00001317573 30060,10XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6423/10/2025FR00001317573 30060,12XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6424/10/2025FR00001317573 30059,50XPAR
* Arrondi à deux chiffres après la virguleTOTAL16 50060,13 
  • Détail transaction par transaction        

Les informations détaillées concernant le rachat d’actions propres (semaine du 20 octobre 2025) sont disponibles sur le site Eramet : https://www.eramet.com/fr/investisseurs/publications-et-communiques-de-presse

        
Calendrier

30.10.2025 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2025

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www.eramet.com

CONTACT INVESTISSEURS

Directrice des Relations Investisseurs

Sandrine Nourry-Dabi
T. +33 1 45 38 37 02
sandrine.nourrydabi@eramet.com








CONTACT PRESSE




Responsable Relations Presse

Nedjma Amrani

T. +33 7 65 65 44 49
nedjma.amrani@eramet.com

Pièce jointe


Attachments

2025-10-20 Rachat d'actions propres

Recommended Reading

  • October 20, 2025 12:00 ET | Source: Eramet SA
    Eramet: Purchase of own shares

    Paris, 20 October 2025, 6:00 p.m. PRESS RELEASE Eramet: Purchase of own shares Eramet announces the purchase of 16,400 of its own shares related to the allocation of bonus shares under the...

    Read More
    Eramet: Purchase of own shares
  • October 13, 2025 12:00 ET | Source: Eramet SA
    Purchase of own shares

    Paris, 13 October 2025, 6:00 p.m. PRESS RELEASE Eramet: Purchase of own shares Eramet announces the purchase of 16,500 of its own shares related to the allocation of bonus shares under the...

    Read More
    Purchase of own shares