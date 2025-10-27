Planisware: Statement of own shares dealings from October 20 to October 24, 2025

Statement of own shares dealings

Déclaration des transactions sur actions propres

Name and address of the Company:         Planisware SA
Dénomination sociale de l’émetteur :        200 avenue de Paris
92320 Châtillon
France
(ISIN code : FR001400PFU4)

Issuer’s
name

Nom de l'émetteur		Issuer’s identifying code

Code Identifiant de l'émetteur		Date of transaction

Jour de la transaction		Identifying code of financial instrument

Code identifiant de l'instrument financier		Aggregated daily volume (in number of shares)

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Daily weighted average price of the purchased shares

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Market (MIC code)

Marché
PLANISWARE SAPLNW20/10/2025FR001400PFU47,40019.8800 €XPAR
PLANISWARE SAPLNW21/10/2025FR001400PFU410,50021.3900 €XPAR
PLANISWARE SAPLNW22/10/2025FR001400PFU49,00021.2400 €XPAR
PLANISWARE SAPLNW23/10/2025FR001400PFU47,21921.8600 €XPAR
   TOTAL34,11921.1224 € 

