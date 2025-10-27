COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: HAUSSE DE 4,5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE 2025-26 À 46,8 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 27 octobre 2025 - 18h00

HAUSSE DE 4,5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

DU 2ème TRIMESTRE 2025-26 À 46,8 M€

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS DU GROUPE

NACON (ISIN FR0013482791) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’exercice 2025-26 (période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025).

IFRS – M€ 2025-26



2024-25



Variation



Chiffre d’affaires 1er Trimestre (avril-juin) 31,3 32,3 -2,9% 2ème Trimestre (juil.-sept.) 46,8 44,8 +4,5% Jeux 36,7 27,9 +31,7% Dont : Catalogue 22,8 14,9 +52,5% Back catalogue 14,0 13,0 +7,8% Accessoires 9,0 15,7 -42,7% Autres (1) 1,0 1,1 -10,4% 1er Semestre (avril-sept.) 78,1 77,0 +1,4% Jeux 56,4 45,7 +23,4% Dont : Catalogue 28,4 18,8 +51,2% Back catalogue 28,0 26,9 +4,0% Accessoires 19,8 29,1 -31,7% Autres (1) 1,8 2,3 -18,1%

(1) Chiffre d’affaires Mobiles et Audio





Progression élevée de l’activité Jeux au 2 ème trimestre 2025-26

Le chiffre d‘affaires « Jeux » du deuxième trimestre (1er juillet– 30 septembre) croît de 8,8 M€ (soit +31,7% à 36,7 M€) par rapport à la même période de l’an dernier. Cette dynamique provient d’une très forte croissance de l’activité « Catalogue » et d’une bonne dynamique du « Back Catalogue ».

L’activité « Catalogue » progresse de 52,5% à 22,8 M€ malgré une base de comparaison élevée puisque le 2ème trimestre 2024-25 avait vu la sortie de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM.

Cette performance s’appuie sur :

de fortes ventes de Rugby League TM 26 sorti le 17 juillet dernier,

sorti le 17 juillet dernier, du retour de Robocop : Rogue City – Unfinished Business TM avec un User Score de 85%,

avec un User Score de 85%, de l’excellent accueil de Hell is UsTM sorti le 4 septembre 2025. Ce jeu qui s’inscrit d’ores et déjà parmi les plus gros lancements de NACON a obtenu un User Score de 88% et dispose à ce jour de plus de 1,5 million de wishlists résiduelles*.





Le « Back Catalogue » (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche un chiffre d’affaires en hausse de 7,8% à 14,0 M€, illustrant la solidité du portefeuille existant.

L’activité « Accessoires » ressort en repli de 42,7 % à 9,0 M€ en raison d’un recul de 66 % des ventes sur le marché américain lié à l’augmentation des droits de douane.

Confirmation des objectifs pour l’exercice 2025-26

L’activité du deuxième semestre sera principalement tirée par l’actualité éditoriale « Catalogue » et verra la sortie de près d’une dizaine de titres : Dragonkin : The BanishedTM, Styx : Blades of GreedTM, Edge of MemoriesTM, GreedFall IITM, Cricket26TM, RennsportTM, Endurance Motorsport SeriesTM, Gear-Club Unlimited 3TM.

Le « Back Catalogue » devrait maintenir un bon niveau d’activité.

Sur le semestre, l’activité « Accessoires » pourrait rester marquée par les incertitudes du marché américain, bien que des signes de reprise apparaissent. L’Europe devrait continuer de bénéficier des ventes d’accessoires pour la SwitchTM2 et de la manette XBOX Revolution X Unlimited.

Fort d’un positionnement sur deux métiers complémentaires, d’une actualité éditoriale fournie sur l’ensemble de l’exercice et des nouveautés dans l’activité́ Accessoires, NACON est confiant dans sa capacité à générer une croissance forte sur l’exercice 2025-26.

*Wishlists résiduelles : Intentions d’achat non encore réalisées

Prochain communiqué :

Résultats du 1er semestre 2025-26, le 24 novembre 2025 après bourse





