COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|20/10/2025
|FR0000062234
|9
|1311,1111
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|20/10/2025
|FR0000062234
|7
|1308,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/10/2025
|FR0000062234
|4
|1312,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/10/2025
|FR0000062234
|14
|1308,1429
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/10/2025
|FR0000062234
|47
|1306,8511
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|21/10/2025
|FR0000062234
|2
|1312,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/10/2025
|FR0000062234
|4
|1310,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/10/2025
|FR0000062234
|2
|1310,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/10/2025
|FR0000062234
|2
|1319,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|22/10/2025
|FR0000062234
|5
|1324,4000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/10/2025
|FR0000062234
|23
|1341,4783
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/10/2025
|FR0000062234
|14
|1342,8571
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/10/2025
|FR0000062234
|2
|1334,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|23/10/2025
|FR0000062234
|1
|1330,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/10/2025
|FR0000062234
|4
|1340,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/10/2025
|FR0000062234
|2
|1342,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/10/2025
|FR0000062234
|14
|1337,1429
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/10/2025
|FR0000062234
|45
|1330,0000
|XPAR
|TOTAL
|201
|1323,1343
