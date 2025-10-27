Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84920/10/2025FR0000062234 91311,1111CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84920/10/2025FR0000062234 71308,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/10/2025FR0000062234 41312,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/10/2025FR0000062234 141308,1429CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/10/2025FR0000062234 471306,8511XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84921/10/2025FR0000062234 21312,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/10/2025FR0000062234 41310,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/10/2025FR0000062234 21310,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/10/2025FR0000062234 21319,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84922/10/2025FR0000062234 51324,4000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/10/2025FR0000062234 231341,4783XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/10/2025FR0000062234 141342,8571CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/10/2025FR0000062234 21334,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84923/10/2025FR0000062234 11330,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/10/2025FR0000062234 41340,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/10/2025FR0000062234 21342,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/10/2025FR0000062234 141337,1429CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/10/2025FR0000062234 451330,0000XPAR
   TOTAL 2011323,1343 

