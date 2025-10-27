Insigneo nombra a Danilo Narbona como Market Head para la región Andina y Centroamérica

Líder experimentado en gestión patrimonial acelerará el crecimiento regional de Insigneo.





MIAMI, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Insigneo Financial Group (“Insigneo”), firma líder en gestión de patrimonio internacional con sede en Estados Unidos, anunció hoy la incorporación de Danilo Narbona como Market Head para la región andina y Centroamérica.

Reportando a Michael Averett, Chief Revenue Officer de Insigneo, Narbona será clave en el fortalecimiento de la presencia de la compañía y en la consolidación de su posicionamiento en los mercados de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Centroamérica.

“Estamos muy complacidos de darle la bienvenida a Danilo en este importante rol”, señaló Michael Averett, Chief Revenue Officer de Insigneo. “Cuenta con una amplia trayectoria impulsando el crecimiento en la industria financiera. Estamos seguros de que Insigneo continuará consolidándose en estos mercados bajo su liderazgo.”

Narbona aporta más de 30 años de experiencia en el sector financiero, liderando organizaciones comerciales multinacionales y empoderando a profesionales de inversión para ofrecer una experiencia superior a sus clientes.

Anteriormente se desempeñó como Executive Director de VectorGlobal Wealth Management Group (VectorGlobal WMG), donde dirigió el negocio internacional de gestión patrimonial de la firma en América Latina durante más de una década. Antes de ello, trabajó ocho años en Citi, donde ocupó el cargo de Senior Vice President a cargo del segmento Affluent & High Net Worth. En sus inicios profesionales, lideró el área de clientes afluentes en Banco de Chile. Narbona es Ingeniero Comercial por la Universidad de Santiago de Chile.

“Unirme a Insigneo representa una gran oportunidad”, afirmó Danilo Narbona. “Aspiramos a ser la firma líder en gestión patrimonial en la región Andina y Centroamérica, y estoy convencido de que la combinación entre mi experiencia en estos mercados y las sólidas capacidades de Insigneo nos permitirá alcanzar ese objetivo.”

Acerca de Insigneo

Insigneo es una firma internacional de gestión patrimonial con sede en Estados Unidos que ofrece servicios y tecnología diseñados para empoderar a los profesionales de inversión en la atención de sus clientes globales.

A través de soluciones personalizadas y una plataforma centrada en el asesor, Insigneo brinda una propuesta totalmente integrada y de clase mundial en gestión de patrimonio.

La compañía cuenta con aproximadamente 300 profesionales de inversión y 68 firmas institucionales, que atienden a más de 32,000 clientes en todo el mundo*.

Para más información, visita www.insigneo.com

(*para el cuarto trimestre de 2025)