Elixir Medical gibt klinische Late-Breaking-Ergebnisse für DynamX® Bioadaptor bekannt, die eine signifikante Reduzierung von koronaren Ereignisraten um nahezu 50 % gegenüber dem aktuellen PCI-Behandlungsstandard zeigen

Die Ergebnisse wurden bei der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Konferenz 2025 in San Francisco am 27. Oktober 2025 vorgestellt.

Der DynamX® Bioadaptor ist die erste interventionelle Technologie, die mit der signifikanten Reduzierung von langfristigen unerwünschten Ereignissen in zwei aufeinanderfolgenden randomisierten kontrollierten Studien bedeutsamen Nutzen demonstriert.

MILPITAS, Kalif., Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elixir Medical, ein Entwickler bahnbrechender Technologien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gab heute neue klinische Landmark-Ergebnisse für den DynamX® Bioadaptor bekannt, ein Koronarimplantat, das die natürliche Bewegung und Funktion eines Blutgefäßes, auch bezeichnet als hämodynamische Modulation, wiederherstellt und im Vergleich zu medikamentenfreisetzenden Stents der aktuellen Generation eine Reduzierung des Risikos um 48 % bei auf das Implantat bezogenen kardialen Ereignissen zeigt.

Die Ergebnisse, die am 27. Oktober bei der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Konferenz 2025 in San Francisco vorgestellt wurden, markieren einen erheblichen Fortschritt bei koronaren Interventionen, nachdem zwei Jahrzehnte immer wieder versucht wurde, die Resultate von Stentimplantationen verbessern.

Die Ergebnisse zeigen, dass der DynamX® Bioadaptor den Endpunkt Reduzierung des Zielläsionsversagens (TLF) um 48 % – einhergehend mit Verringerung von kardialem Tod, Zielgefäß-Myokardinfarkt und Ischämie-bedingter Zielläsionsvaskularisation – von sechs Monaten bis zwei Jahre (HR: 0,52 [0,29–0,93], p=0,027) in einer vordefinierten Landmark-Überlegenheitsanalyse erreicht hat.

Weitere Ergebnisse:

Signifikante Reduzierung von Zielgefäßversagen (TVF) (p=0,048) von sechs Monaten bis zwei Jahre in einer vordefinierter Landmark-Analyse.

Massgeblicher klinischer Nutzen für Hochrisikopatienten mit akutem Koronarsyndrom (ACS) (p=0,018) von sechs Monaten bis zwei Jahre in vordefinierter Landmark-Analyse.

„Die langfristigen INFINITY-SWEDEHEART Landmark-Ergebnisse bestätigen unsere Studienhypothese und zeigen die Trennung der Ereigniskurven für Zielläsionsversagen (TLF) bei sechs Monaten und die Aufrechterhaltung der Konsistenz bis zu zwei Jahre mit einer Reduzierung von TLF um 48 %. Unsere Daten belegen die einzigartige Fähigkeit des Bioadaptors, die Koronarphysiologie nach Entriegelung nach einem halben Jahr wiederherzustellen, was sich in verbesserten klinischen Langzeitergebnissen niederschlägt“, so der leitende Prüfarzt David Erlinge, M.D., Ph.D., Leiter der kardiologischen Abteilung an der Universität Lund in Lund, Schweden.

Diese TCT-Präsentation steht im Zeichen einer globalen Tendenz, die ein Umdenken beim Management von koronaren Arterienerkrankungen in den Mittelpunkt stellt. Die vor kurzem einberufene Lancet-Kommission für einen neuen Ansatz bei koronaren Erkrankungen forderte einen Paradigmenwechsel von symptombasierter Behandlung hin zu Frühprävention und -intervention, wobei sie darauf hinwies, dass Herz-Kreislauf-Krankheiten etwa 19 % der Weltbevölkerung betreffen und nach wie vor die Haupttodesursache weltweit sind.

Nicht nur die Vorstellung der eindrucksvollen Ergebnisse des DynamX® Bioadaptors, sondern auch Präsentationen mehrerer führender Ärzte, die mit Elixir Medical-Technologien erzielte erfolgreiche klinische Ergebnisse untersuchten und vorstellten, waren an jedem Tag der TCT-Konferenz außerordentlich gut besucht. Vom 25. bis zum 28. Oktober enthüllten Prüfärzte neue klinische und fallbezogene Leistungsdaten in Bezug auf das LithiX™ Hertz Contact Intravascular Lithotripsy (HC-IVL)-Gerät und moderierten zugleich die Diskussion zu Themen wie ‚Ist es an der Zeit, Stents zugunsten nachhaltiger Patientenergebnisse hinter sich zu lassen?‘ und ‚Die Wiedergeburt neuer Technologien für koronare PCI‘.

Wie in einem kürzlich im Wall Street Journal erschienenen Artikel über die Anstrengungen von Ärzten, die Behandlung der koronaren Arterienerkrankung zu verbessern, hervorgehoben wurde, führen In-Stent-Restenosen und Thrombosen nach Angioplastie (PCI) trotz des weit verbreiteten Einsatzes von medikamentenfreisetzenden Stents auch weiterhin zu wiederholten Interventionen und unerwünschten Ereignissen, was die langfristige Prognose des Patienten verschlechtert und die Behandlungskosten signifikant erhöht. Der DynamX® Bioadaptor adressiert diese stentbezogenen Probleme direkt. Durch Entriegelung und Anpassung des Implantats kann die Arterie heilen und ihre natürliche Bewegung wiedererlangen, wenn die fixierte Stütze nicht mehr nötig ist. Darin besteht eine der wichtigsten Einschränkungen medikamentenfreisetzender Stents.

Über das DynamX® Coronary Bioadaptor System

Der DynamX® Bioadaptor bietet die erste Koronarimplantat-Technologie, die die hämodynamische Modulation der Koronararterien wiederherstellt, was sich an der Wiederherstellung der Gefäßpulsatilität, der Compliance, der adaptiven Erhöhung des Blutflussvolumens und der reduzierten Plaque-Progression zeigt. Mit seinem einzigartigen Wirkmechanismus (Mechanism Of Action) adressiert das Implantat die Defizite medikamentenfreisetzender Stents und bioresorbierbarer Gerüste (Bioresorbable Scaffolds, BRS) und weist bemerkenswert niedrige klinische Ereignisraten auf, die zwischen sechs Monaten und drei Jahren klinischer Nachbeobachtung bei der BIOADAPTOR-RCT-Studie ein Plateau erreichten.

Das DynamX® Sirolimus Eluting Coronary Bioadaptor System ist ein Prüfprodukt in den USA, dessen Anwendung durch US-amerikanische Gesetze auf Studien beschränkt ist. Das DynamX® Coronary Bioadaptor System besitzt die CE-Kennzeichnung.

Über Elixir Medical

Die Elixir Medical Corporation, ein in Privathand befindliches Unternehmen mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, entwickelt bahnbrechende Plattformen zur Behandlung koronarer und peripherer Arterienerkrankungen. Diese transformierenden Technologien haben zahlreiche Anwendungen im kardiovaskulären Bereich, die Millionen von Patienten bessere klinische Ergebnisse bringen können. Elixir Medical wurde in die prestigeträchtige Liste der innovativsten Unternehmen des Jahres 2025 von Fast Company sowie in die Fierce 15-Liste 2025 von Fierce Medtech aufgenommen. Besuchen Sie uns auf www.elixirmedical.com und auf LinkedIn und X .

Medienkontakt

Richard Laermer

RLM PR

elixir@rlmpr.com

+1 (212) 741-5106 X 216