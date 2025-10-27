Elixir Medical anuncia resultados clínicos recientes y significativos sobre el Bioadaptador DynamX® que demuestran una reducción de casi el 50 % en las tasas de acontecimiento coronarios en comparación con el tratamiento de referencia actua

Los resultados se presentaron en el congreso Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) Conference 2025 en San Francisco (EE. UU.) el 27 de octubre de 2025

El Bioadaptador DynamX® es la primera tecnología para intervenciones que demuestra un beneficio significativo y una reducción de los acontecimientos adversos a largo plazo en dos ensayos aleatorizados y controlados de forma consecutiva

MILPITAS (California, EE. UU.), Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elixir Medical, empresa que desarrolla tecnologías revolucionarias para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ha anunciado hoy nuevos resultados clínicos de su Bioadaptador DynamX®, un implante coronario diseñado para restablecer la función y el movimiento natural de los vasos sanguíneos, lo que se conoce como modulación hemodinámica. Dichos resultados suponen un auténtico hito, ya que demuestran una reducción del 48 % en el riesgo de acontecimientos cardíacos relacionados con el dispositivo en comparación con la generación actual de stents liberadores de fármacos.

Los resultados se presentaron el 27 de octubre en el congreso Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) Conference 2025 en San Francisco (EE. UU.), y constituyen un gran avance en las intervenciones coronarias tras dos décadas en los que se han intentado mejorar los resultados de las intervenciones con stent.

Según los hallazgos presentados, el Bioadaptador DynamX® logró reducir en un 48 % en el criterio de valoración de fracaso de la lesión diana (TLF, por sus siglas en inglés), incluyendo reducciones en los valores de muerte cardíaca, infarto de miocardio en vaso objetivo y revascularización de lesión objetivo debida a isquemia en un periodo de seis meses a dos años (cociente de riesgo: 0,52 [0,29–0,93], p=0,027) en importantes análisis de superioridad preespecificados.

También cabe citar los siguientes hallazgos:

Reducción significativa del fracaso del vaso diana (p=0,048) en un periodo de seis meses a dos años en un importante análisis preespecificado.

Beneficios clínicos sustanciales para pacientes de alto riesgo con síndrome coronario agudo (p=0.018) en un periodo de seis meses a dos años en un importante análisis preespecificado.

Según David Erlinge, jefe del Departamento de Cardiología de la Universidad de Lund (Suecia) e investigador principal de uno de los ensayos, «los resultados a largo plazo del ensayo INFINITY-SWEDEHEART confirman las hipótesis que formulamos en el diseño del estudio y demuestran una separación de las curvas de acontecimientos de TLF a los seis meses y se mantienen durante un periodo de dos años hasta alcanzar una reducción del 48 % en los valores de TLF. Nuestros datos validan la propiedad única del bioadaptador: restablecer la fisiología coronaria tras desobstruirla pasado medio año, lo cual se traduce en una mejora de los resultados clínicos a largo plazo.».

La presentación en el congreso TCT llega en un contexto global de renovado interés y replanteamiento sobre las formas de gestionar la enfermedad coronaria. La reciente comisión de la revista Lancet encargada de ese replanteamiento de las afecciones coronarias pedía un cambio de paradigma para pasar de tratamientos a partir de síntomas a un modelo más basado en la prevención e intervención tempranas, destacando que las enfermedades cardiovasculares afectan aproximadamente a un 19 % de la población mundial y siguen siendo la primera causa de muerte en todo el mundo.

Además de exponerse los excelentes resultados del bioadaptador DynamX®, varios médicos punteros en la investigación y demostración de resultados clínicos exitosos con tecnologías Elixir Medical hicieron presentaciones y tuvieron una presencia muy destacada en todos los días del congreso TCT. Entre el 25 y el 28 de octubre, los investigadores descubrirán nuevos datos clínicos y de rendimiento sobre otro producto de Elixir, el catéter de litotricia intravascular LithiX™ Hertz (HC-IVL), y moderarán debates como ¿Ha llegado el momento de pasar de los stents a otros dispositivos que ofrezcan resultados más duraderos? Y El renacimiento de las innovadoras tecnologías de ICP.

Tal como se destacaba en un reciente artículo del Wall Street Journal sobre el trabajo que están haciendo los médicos para mejorar el tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias, la restenosis intrastent y la trombosis tras angioplastia (ICP) siguen causando reintervenciones y resultados adversos a pesar del uso generalizado de stents liberadores de fármacos, lo cual contribuye al empeoramiento del pronóstico de los pacientes a largo plazo, y a un encarecimiento significativo de los costes de atención sanitaria. El Bioadaptador DynamX® aborda directamente dichos problemas relacionados con el uso de stents desobstruyendo la arteria, adaptándola y permitiendo que recupere su movimiento natural, ya que no se necesita un elemento de soporte fijo (una limitación clave de los stents liberadores de fármacos).

Acerca del sistema de Bioadaptador coronario DynamX®

El Bioadaptador DynamX® es la primera tecnología de implante coronario diseñada para restaurar la modulación hemodinámica de la arteria coronaria, como lo demuestra la restauración de la pulsatilidad de los vasos, la distensibilidad y el aumento adaptativo del volumen del flujo sanguíneo, además de reducir la progresión de la placa. Gracias a su exclusivo mecanismo de acción, resuelve las deficiencias que presentaban los SLF y los armazones bioabsorbibles (ABA), con tasas de eventos clínicos notablemente bajas que mostraron una estabilización en un periodo de seguimiento clínico de seis meses a tres años de seguimiento clínico en el ensayo BIOADAPTOR-RCT.

El sistema de bioadaptador coronario liberador de sirolimus DynamX® es un dispositivo experimental en EE. UU., y la legislación de EE. UU. limita su uso a la investigación. El sistema de bioadaptador coronario DynamX® cuenta con el marcado CE.

Sobre Elixir Medical

Elixir Medical Corporation es una empresa privada con sede en Milpitas (California, EE. UU.) que desarrolla plataformas innovadoras para el tratamiento de las arteriopatías coronarias y periféricas. Nuestras revolucionarias tecnologías tienen numerosas aplicaciones en todo el espacio cardiovascular y la capacidad de ofrecer mejores resultados clínicos para millones de pacientes. Elixir Medical ha sido incluida en la prestigiosa lista del portal Fast Company sobre las empresas más innovadoras del mundo de 2025 y en la lista Fierce 15 de Fierce Medtech en 2025. Visite nuestra web www.elixirmedical.com y nuestras cuentas de LinkedIn y X.

Contacto para relaciones con los medios

Richard Laermer

RLM PR

elixir@rlmpr.com

+1 (212) 741-5106 X 216