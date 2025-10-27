Elixir Medical annonce de nouveaux résultats cliniques significatifs pour le DynamX® Bioadaptor, démontrant une réduction de près de 50 % des taux d’événements coronariens par rapport à la norme actuelle de soins ICP

Les résultats ont été présentés lors de la Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) Conference 2025 à San Francisco, le 27 octobre 2025

Le DynamX® Bioadaptor est la première technologie interventionnelle à démontrer un bénéfice thérapeutique significatif en termes de réduction des événements indésirables à long terme dans deux essais contrôlés randomisés consécutifs.

MILPITAS, Calififornie, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elixir Medical, développeur de technologies révolutionnaires transformatrices pour traiter les maladies cardiovasculaires, a annoncé aujourd’hui les résultats cliniques historiques de son DynamX® Bioadaptor, un implant coronaire conçu pour restaurer le mouvement et la fonction naturels des vaisseaux sanguins, également connu sous le nom de modulation hémodynamique, démontrant une réduction significative de 48 % du risque d’événements cardiaques liés au dispositif par rapport au stent à élution médicamenteuse de dernière génération.

Les résultats, présentés le 27 octobre lors de la Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) Conference 2025 à San Francisco, marquent une avancée majeure dans le domaine des interventions coronariennes après deux décennies de tentatives visant à améliorer les résultats des stents.

Les résultats indiquent que le DynamX® Bioadaptor a permis une réduction de 48 % du taux d’échec de revascularisation de la lésion cible (TLF), qui englobe la réduction des décès d’origine cardiaque, des infarctus du myocarde dans le vaisseau cible et des revascularisations de la lésion cible dues à une ischémie – entre six mois et deux ans (HR : 0,52 [0,29-0,93], p = 0,027) dans l’analyse de supériorité prédéfinie.

Les résultats comprennent en outre :

Une réduction significative du taux d’échec de revascularisation du vaisseau cible (Target Vessel Failure ou TVF en anglais) (p = 0,048) entre six mois et deux ans dans l’analyse prédéfinie.

Un bénéfice clinique substantiel pour les patients à haut risque atteints d’un syndrome coronarien aigu (SCA) (p = 0,018) entre six mois et deux ans dans l’analyse prédéfinie.

« Les résultats à long terme de l’étude de référence INFINITY-SWEDEHEART confirment notre hypothèse de conception de l’étude, démontrant une séparation des courbes d’événements pour l’échec de revascularisation de la lésion cible (TLF) à six mois et le maintien d’une cohérence jusqu’à deux ans avec une réduction de 48 % du TLF. Nos données confirment la propriété unique du bioadaptateur de restaurer la physiologie coronaire après le déblocage du système au bout de six mois, ce qui se traduit par une amélioration des résultats cliniques à long terme », a déclaré le chercheur principal David Erlinge, M.D., Ph.D., chef du département de cardiologie de l’université de Lund, à Lund, en Suède.

La présentation à l’occasion de la TCT intervient alors que la communauté internationale se penche à nouveau sur la révision de la prise en charge des maladies coronariennes. La récente commission Lancet sur la réévaluation des maladies coronariennes a appelé à un changement de paradigme, passant d’un traitement basé sur les symptômes à une prévention et une intervention plus précoces, soulignant que les maladies cardiovasculaires touchent environ 19 % de la population mondiale et restent la première cause de décès dans le monde.

Outre les résultats impressionnants obtenus avec le DynamX® Bioadaptor, les présentations de plusieurs médecins de renom qui ont étudié et démontré les résultats cliniques positifs obtenus avec les technologies Elixir Medical ont fortement marqué chaque jour le symposium TCT. Du 25 au 28 octobre, les chercheurs dévoileront de nouvelles données cliniques et de performance concernant le dispositif LithiX™ Hertz Contact Intravascular Lithotripsy (HC-IVL) de la société, tout en animant des débats sur des thèmes tels que « Est-il temps d’aller au-delà des stents pour obtenir des résultats durables chez les patients ? » et « La renaissance des nouvelles technologies pour l’ICP ».

Comme le souligne un article récent du Wall Street Journal consacré aux efforts déployés par les médecins pour améliorer le traitement des maladies coronariennes, la resténose intrastent et la thrombose après une angioplastie (ICP) continuent d’entraîner des interventions répétées et des résultats indésirables malgré l’utilisation généralisée des stents à élution médicamenteuse, aggravant ainsi le pronostic à long terme des patients et entraînant des coûts de santé importants. Le DynamX® Bioadaptor résout directement ces problèmes liés aux stents en débloquant, adaptant et permettant à l’artère de guérir et de retrouver son mouvement naturel une fois que le soutien fixe n’est plus nécessaire, une limitation majeure des stents à élution médicamenteuse.

À propos du système de bioadaptateur coronaire DynamX®

Le DynamX® Bioadaptor est la première technologie d’implantation coronaire conçue pour restaurer la modulation hémodynamique de l’artère coronaire, mesurée par la restauration de la pulsatilité, de la compliance et de l’augmentation adaptative du volume du flux sanguin, ainsi que la stabilisation et la régression de la plaque . Grâce à son mécanisme d’action unique, il comble les lacunes des stents à élution médicamenteuse et des échafaudages biorésorbables (bioresorbable scaffolds ou BRS en anglais) avec des taux d’événements cliniques remarquablement faibles, qui ont montré un plateau entre six mois et trois ans de suivi clinique.

Le système de bioadaptateur coronaire à élution de sirolimus DynamX® est un dispositif expérimental aux États-Unis, limité à un usage expérimental par la législation américaine. Le système de bioadaptateur coronaire DynamX® est approuvé et porte le marquage CE.

À propos d’Elixir Medical

Elixir Medical Corporation, une société privée basée à Milpitas, en Californie, développe des technologies de pointe pour traiter les maladies artérielles coronariennes et périphériques. Nos technologies transformatrices ont de nombreuses applications dans le domaine cardiovasculaire et sont en mesure d’apporter des améliorations cliniques à des millions de patients. Elixir Medical a été nommée sur la prestigieuse liste de Fast Company des entreprises les plus innovantes au monde en 2025 et sur la liste Fierce 15 de la société Fierce Medtech en 2025. Visit us at www.elixirmedical.com et sur LinkedIn and X .

