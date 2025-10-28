Präsentation des weltweit ersten Multi-Omics-LLM für ein umfassendes Verständnis der menschlichen Biologie auf der Global Health Exhibition in Riad

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum ersten Mal können die komplexesten Daten des menschlichen Körpers – die komplizierten Wechselwirkungen zwischen unseren Genen, Proteinen und Metaboliten – nicht als isolierte Signale, sondern als kohärente Sprache erfasst werden. Heute gibt BioAro Inc. einen Meilenstein in der Anwendung künstlicher Intelligenz bekannt: das weltweit erste große Sprachmodell (LLM), das auf vereinheitlichten Multi-Omics-Datensätzen basiert. Diese „BioIntelligence™” genannte zentrale Technologie bildet die Grundlage für die Flaggschiff-Plattform PanOmiQ™, die auf der Global Health Exhibition in Riad vorgestellt wird. Sie stellt ein neues Paradigma dar, nach dem Biologie nicht nur messbar, sondern auch wirklich verstehbar wird.

Das größte Defizit der modernen Medizin ist ihr fragmentierter Ansatz. Wir ertrinken in Daten – Genom-Snapshots, Proteom-Profilen, Metabolom-Auswertungen –, doch es fehlt uns der Übersetzer, der uns dabei hilft, ihre kollektive Bedeutung zu entschlüsseln. Diese isolierte Herangehensweise macht es unmöglich, die Ursachen komplexer Krankheiten wie Krebs und Diabetes zu ergründen, was wiederum die Heilung verzögert und eine personalisierte Therapie erschwert.

PanOmiQ™ durchbricht diese Silos. Sein Multi-Omics-LLM, das mit dem gesamten Wissen der Humanbiologie trainiert wurde, entschlüsselt die subtilen, nichtlinearen Wechselwirkungen, die Gesundheit und Krankheit definieren. Es analysiert nicht nur Datenpunkte, sondern interpretiert die biologische Botschaft und liefert mit bisher unvorstellbarer Geschwindigkeit und Klarheit Erkenntnisse über Ursachen und Prognosen.

„Wir sind dazu übergegangen, nicht mehr nur Wörter zu zählen, sondern Poesie zu verstehen – die Poesie, die in der Sprache unserer eigenen Zellen geschrieben ist“, so Dr. Anmol Kapoor, Gründer und CEO von BioAro. „‚The BioIntelligence™‘ ist das Herz eines neuen Gesundheitsökosystems. Unzusammenhängende Daten werden in einen kohärenten Dialog zwischen Patienten und ihrer eigenen Biologie übersetzt, wodurch eine proaktive, prädiktive Gesundheit endlich praktische Realität wird.“

Eine sichere Festung für hochsensible Daten

BioAro hat erkannt, dass die vertraulichsten Daten – unser genetischer Bauplan – ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern, und daher PanOmiQ™ für die lokale Bereitstellung entwickelt. Die Plattform basiert auf einer leistungsstarken Fusion aus FPGA-Beschleunigung und GPU-Computing und wird als eigenständige Informationseinheit in den Räumlichkeiten eines Krankenhauses oder Labors betrieben.

Ihre Daten sind immer sicher: Angesichts der Schwachstellen von Cloud-Lösungen gewährleistet PanOmiQ™ absolute Datenhoheit. Die Plattform garantiert die lückenlose Einhaltung von DSGVO, HIPAA und lokaler Vorschriften und bewahrt die persönlichsten Daten der Welt sicher vor Ort auf.

Angesichts der Schwachstellen von Cloud-Lösungen gewährleistet absolute Datenhoheit. Die Plattform garantiert die lückenlose Einhaltung von DSGVO, HIPAA und lokaler Vorschriften und bewahrt die persönlichsten Daten der Welt sicher vor Ort auf. Geschwindigkeit, wo es darauf ankommt: Durch die Datenverarbeitung am Rand verhindert die Plattform die kritischen Verzögerungen beim Hochladen in die Cloud . Was mit klassischen, nicht vernetzten Tools Wochen dauert, erledigt PanOmiQ™ dank Parallelverarbeitung und Beschleunigung der Behandlungs- und Diagnosezeit in wenigen Stunden.

Durch die Datenverarbeitung am Rand verhindert die Plattform die kritischen Verzögerungen beim . Was mit klassischen, nicht vernetzten Tools Wochen dauert, erledigt dank Parallelverarbeitung und Beschleunigung der Behandlungs- und Diagnosezeit in wenigen Stunden. Zertifizierte Genauigkeit: Die Plattform hat bei CAP-Leistungstests eine Genauigkeit von 100 % erreicht und gewährleistet damit, dass die bahnbrechende Geschwindigkeit mit höchster Zuverlässigkeit unter Verwendung von Standardrichtlinien einhergeht.



Das BioIntelligence™-Ökosystem: Eine einheitliche Plattform für das Gesundheitswesen

Basierend auf dem zentralen Multi-Omics-LLM unterstützt BioIntelligence™ eine Reihe spezialisierter und aufeinander abgestimmter Tools:

Genelio™: An diesem Punkt zeigt sich die Magie des LLM im personalisierten Gesundheitswesen. Dank Genelio™ können sich Menschen ganz natürlich mit ihren eigenen Genom- und Gesundheitsdaten per Chat unterhalten. Nutzer können Fragen stellen wie „Warum habe ich ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen?“ oder „Welche Auswirkungen hat diese genetische Variante auf meine Kinder?“ und erhalten klare, dialogorientierte Antworten, die direkt aus ihrem individuellen biologischen Profil abgeleitet werden. So wird komplexe Wissenschaft zugänglich und befähigt den Einzelnen.

An diesem Punkt zeigt sich die Magie des LLM im personalisierten Gesundheitswesen. Dank können sich Menschen ganz natürlich mit ihren eigenen Genom- und Gesundheitsdaten per Chat unterhalten. Nutzer können Fragen stellen wie „Warum habe ich ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen?“ oder „Welche Auswirkungen hat diese genetische Variante auf meine Kinder?“ und erhalten klare, dialogorientierte Antworten, die direkt aus ihrem individuellen biologischen Profil abgeleitet werden. So wird komplexe Wissenschaft zugänglich und befähigt den Einzelnen. PanAUM™: Eine KI-gestützte In-silico-Umgebung für die Arzneimittelforschung, die molekulare Wechselwirkungen vorhersagt und die Identifizierung von Therapie-Kandidaten beschleunigt.

Eine KI-gestützte In-silico-Umgebung für die Arzneimittelforschung, die molekulare Wechselwirkungen vorhersagt und die Identifizierung von Therapie-Kandidaten beschleunigt. BioLIMS™: Ein End-to-End-Laborsystem der nächsten Generation, das strukturierte Daten nahtlos in die Analyse-Engine einspeist.

Ein End-to-End-Laborsystem der nächsten Generation, das strukturierte Daten nahtlos in die Analyse-Engine einspeist. BioELR™: Verknüpft Wearables, Sensoren und Gesundheits-Apps, um KI-gestützte Echtzeit-Erkenntnisse für das Management chronischer Krankheiten und die Gesundheitsvorsorge zu liefern.

Axion™ – Die BioIntelligence-Serie

Um den Betrieb dieses Ökosystems in großem Maßstab zu ermöglichen, wurde die Axion™-Serie entwickelt – eine proprietäre Familie intelligenter Hardwaresysteme, die für die Bereitstellung lokaler, FPGA-beschleunigter KI-Berechnungen mit Datenhoheit für Gesundheits- und Forschungsumgebungen vor Ort konzipiert sind.

Die Axion™-Produktreihe – Core, Ultra und Supreme – ermöglicht Krankenhäusern, Forschungsinstituten und nationalen Gesundheitsprogrammen die nahtlose Implementierung von Technologie, wobei jede Ebene auf unterschiedliche betriebliche und datentechnische Anforderungen zugeschnitten ist.

Im Zusammenspiel definieren Axion™ und PanOmiQ™ Geschwindigkeit, Datenhoheit und Skalierbarkeit neu und sorgen dafür, dass die Medizin der Zukunft überall sicher und intelligent eingesetzt werden kann.

„Für die Vereinigten Arabischen Emirate und die gesamte Golfregion, die sowohl auf technologische Vorreiterschaft als auch auf Datenhoheit setzen, ist dies eine bahnbrechende Lösung“, so Bader Al-Marzooqi, ein führender Investor im Bereich Gesundheitstechnologie aus den VAE. „BioAro importiert nicht nur Technologie, sondern liefert eine souveräne Lösung, die mit unserer nationalen Vision einer sicheren, innovativen und proaktiven Zukunft im Gesundheitswesen im Einklang steht. Sie befähigt unser medizinisches Fachpersonal und schützt gleichzeitig die Daten unserer Bürger.“

Präsentation auf der Global Health Exhibition – Riad

Auf der Global Health Exhibition in Riad wird BioAro die Leistungsfähigkeit seines Ökosystems anhand einer Live-Konversation mit Genelio™ und einer Echtzeit-Multi-Omics-Analyse mit PanOmiQ™ demonstrieren.

„Wir bringen nicht nur ein Produkt auf den Markt, wir lösen eine neue Bewegung aus – weg von reaktiven Mutmaßungen hin zu proaktiver, intelligenter Gesundheit“, so Dr. Kapoor. „Die Zukunft der Medizin spricht die Sprache des Lebens selbst, und wir sind stolz darauf, ihr in Riad eine Stimme zu verleihen.“

Über BioAro Inc.

BioAro Inc. ist ein in Kanada ansässiges Software- und Biotechnologieunternehmen, das die Entwicklung intelligenter Gesundheit inklusive Datenhoheit vorantreibt. Seine Mission ist die Verknüpfung von Biologie und Datenwissenschaft durch The Bio Intelligence™, um die Lücke zwischen komplexen molekularen Informationen und umsetzbaren, personalisierten Gesundheitserkenntnissen zu schließen.

Medienkontakt:

Mohini

E-Mail: mohini@bioaro.com

Telefon: +1-403-250-2221

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.PanOmiQ.com | www.BioAro.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83d816d2-5608-4ef8-a36f-bf9d55cda525

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18aa3fb2-b13e-4a25-a7cb-4557cba39e89