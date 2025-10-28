Présentation du tout premier grand modèle de langage multiomique au monde au salon Global Health Exhibition de Riyad, ou la promesse d’un décodage du langage de la biologie humaine

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la première fois, les données les plus complexes du corps humain, à savoir les interactions complexes entre nos gènes, nos protéines et nos métabolites, peuvent s’entendre non pas comme des signaux isolés, mais comme un langage cohérent. Aujourd’hui, BioAro Inc. annonce une avancée historique dans le domaine de l’intelligence artificielle en inaugurant le tout premier grand modèle de langage (ou LLM, de l’anglais Large Language Model) au monde reposant sur des données multiomiques standardisées. Son noyau, intitulé « The BioIntelligence™ » alimente sa plateforme phare PanOmiQ™, qui sera présentée au salon Global Health Exhibition de Riyad. Il s’agit là d’un nouveau paradigme où la biologie n’est pas seulement mesurée, mais véritablement comprise.

La médecine moderne se heurte principalement aux enjeux de la fragmentation. Si nous croulons sous les données (instantanés génomiques, profils protéomiques, relevés métabolomiques), nous manquons de moyens pour donner un sens à leur histoire collective. Cette approche cloisonnée empêche de comprendre les origines de maladies complexes comme le cancer ou le diabète, et retarde d’autant les traitements et la personnalisation des soins.

PanOmiQ™ brise ces barrières. Formé depuis le lexique complet de la biologie humaine, son grand modèle de langue multiomique déchiffre les interactions subtiles et non linéaires qui définissent la santé et la maladie. Loin de se limiter à l’analyse des points de données, il interprète le contenu biologique pour révéler les causes profondes et les données prédictives avec une rapidité et une clarté jusqu’alors inimaginables.

« Nous passons de la notion d’un simple comptage de mots à celle de la compréhension de la poésie, et plus précisément la poésie écrite dans le langage de nos propres cellules » explique le Dr Anmol Kapoor, fondateur et PDG de BioAro. « Le cœur d’un nouvel écosystème de santé est né : ‘The BioIntelligence™’. Il transforme des données disparates en un dialogue cohérent entre les patients et leur propre biologie, faisant enfin de la santé proactive et prévisible une réalité pratique. »

Une forteresse souveraine pour les données les plus personnelles

Consciente que les données les plus sensibles, à savoir notre empreinte génétique, exigent le plus haut niveau de sécurité, BioAro a conçu PanOmiQ™ pour un déploiement sur site. En conjuguant l’accélération induite par les composants logiques programmables et les calculs réalisés par processeur graphique, la plateforme fonctionne comme une unité d’intelligence autonome au sein des murs d’un hôpital ou d’un laboratoire.

Vos données ne quittent jamais le site : à l’ère des vulnérabilités du cloud, PanOmiQ™ garantit une souveraineté absolue des données. Elle assure une conformité totale au règlement RGPD, à la loi fédérale américaine HIPAA et aux réglementations locales en stockant les données les plus personnelles au monde en toute sécurité sur site.

à l’ère des vulnérabilités du cloud, garantit une souveraineté absolue des données. Elle assure une conformité totale au règlement RGPD, à la loi fédérale américaine HIPAA et aux réglementations locales en stockant les données les plus personnelles au monde en toute sécurité sur site. La vitesse là où elle est clé : en traitant les données à la périphérie, la plateforme élimine les retards critiques liés aux téléchargements vers le cloud . Grâce au traitement parallèle et à l’accélération du délai de traitement et de recherche, PanOmiQ™ réalise en quelques heures ce que les outils traditionnels et non intégrés mettent des semaines à accomplir.

en traitant les données à la périphérie, la plateforme élimine les retards critiques liés aux . Grâce au traitement parallèle et à l’accélération du délai de traitement et de recherche, réalise en quelques heures ce que les outils traditionnels et non intégrés mettent des semaines à accomplir. Une précision absolument garantie : la plateforme a atteint une précision de 100 % lors des tests de compétence CAP, preuve que sa vitesse d’exécution révolutionnaire s’assortit d’une fiabilité à toute épreuve reposant sur des directives normalisées.



L’écosystème BioIntelligence™ : un front uni pour les soins de santé

Grâce au grand modèle de langue multiomique, The BioIntelligence™ alimente une suite d’outils spécialisés qui fonctionnent ensemble :

Genelio™ : c’est là où la magie du LLM se pare d’une dimension personnelle. Genelio™ permet aux individus d’échanger de manière naturelle, sous forme de chat, avec leurs propres données génomiques et de santé. Les utilisateurs peuvent ainsi poser des questions telles que « Pourquoi ai-je un risque plus élevé de maladie cardiaque ? » ou « Que signifie cette variante génétique pour mes enfants ? » et recevoir des réponses claires, sous forme de conversation et tirées directement de leur profil biologique unique, ce qui rend ainsi les données scientifiques complexes accessibles et permet à chacun de mieux maîtriser sa santé.

c’est là où la magie du LLM se pare d’une dimension personnelle. permet aux individus d’échanger de manière naturelle, sous forme de chat, avec leurs propres données génomiques et de santé. Les utilisateurs peuvent ainsi poser des questions telles que « Pourquoi ai-je un risque plus élevé de maladie cardiaque ? » ou « Que signifie cette variante génétique pour mes enfants ? » et recevoir des réponses claires, sous forme de conversation et tirées directement de leur profil biologique unique, ce qui rend ainsi les données scientifiques complexes accessibles et permet à chacun de mieux maîtriser sa santé. PanAUM™ : un environnement de découverte de médicaments par simulation informatique alimenté par l’IA prédisant les interactions moléculaires tout en accélérant l’identification des candidats thérapeutiques.

un environnement de découverte de médicaments par simulation informatique alimenté par l’IA prédisant les interactions moléculaires tout en accélérant l’identification des candidats thérapeutiques. BioLIMS™ : un système de laboratoire de nouvelle génération qui alimente le moteur d’analyse en données structurées en toute transparence.

un système de laboratoire de nouvelle génération qui alimente le moteur d’analyse en données structurées en toute transparence. BioELR™ : un connecteur pour les appareils portables, les capteurs et les applications de santé visant à fournir des données en temps réel et basées sur l’IA, orientées sur la gestion des maladies chroniques et les soins préventifs.

Présentation de Axion™ – La série BioIntelligence

Pour alimenter cet écosystème à grande échelle, la série Axion™ se présente sous la forme d’une gamme exclusive de systèmes matériels intelligents conçus pour fournir des calculs IA sur site, accélérés par la technologie FPGA et souverains pour les environnements de soins de santé et de recherche.

La gamme Axion™ (Core, Ultra et Supreme) permet aux hôpitaux, aux instituts de recherche et aux programmes de santé nationaux de déployer la technologie sans interruption de service, chaque niveau étant adapté à différents besoins de fonctionnement et de traitement des données.

Ensemble, Axion™ et PanOmiQ™ redéfinissent les notions de vitesse, souveraineté et évolutivité pour garantir que l’avenir de la médecine puisse s’exercer partout de manière sécurisée et intelligente.

« Pour les Émirats arabes unis et la région du Golfe au sens large, qui accordent la priorité à la fois au leadership technologique et à la souveraineté des données, il s’agit d’une solution transformatrice » observe Bader Al-Marzooqi, un investisseur émirati de premier ordre spécialisé dans le domaine des technologies de la santé. « BioAro ne se contente pas d’importer des technologies. Elle propose une solution souveraine en phase avec notre vision nationale d’un avenir sécurisé, innovant et proactif dans le domaine des soins de santé. Elle donne à nos cliniciens les moyens d’agir tout en protégeant les données de nos citoyens. »

Présentation au salon Global Health Exhibition de Riyad

Au salon Global Health Exhibition de Riyad, BioAro démontrera le potentiel de son écosystème en activant une conversation en direct avec Genelio™ et en conduisant une analyse multiomique en temps réel via PanOmiQ™.

« Au-delà d’un simple lancement de produit, nous faisons naître un véritable mouvement, qui nous fera passer d’une approche réactive et empirique à une approche proactive et intelligente de la santé » indique le Dr Kapoor. « L’avenir de la médecine parle le langage de la vie elle-même, et nous sommes fiers de lui donner un écho à Riyad. »

À propos de BioAro Inc.

BioAro Inc. est une société canadienne de logiciels et de biotechnologie qui redessine les contours de la santé intelligente et souveraine de demain. Sa mission consiste à marier la biologie et la science des données grâce à The Bio Intelligence™ et à neutraliser les écarts entre les informations moléculaires complexes et les connaissances pratiques et personnalisées en matière de santé.

Contact médias :

Mohini

E-mail : mohini@bioaro.com

Téléphone : +1-403-250-2221

Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages : www.PanOmiQ.com et www.BioAro.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83d816d2-5608-4ef8-a36f-bf9d55cda525

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18aa3fb2-b13e-4a25-a7cb-4557cba39e89