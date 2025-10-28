Relations Presse :

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Chiffre d’affaires de Capgemini au 3ème trimestre 2025

Chiffre d’affaires de 5 393 millions d’euros au 3 ème trimestre 2025, en hausse de +2,9 % à taux de change constants *

Chiffre d’affaires de 16 500 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 202 5 , en hausse de +1, 0 % à taux de change constants

Mise à jour des objectifs financiers du Groupe pour 2025 :

Croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre +2,0 % et +2,5 % (contre -1,0 % et + 1,0 % précédemment), Marge opérationnelle comprise entre 13,3 % et 13,4 % (contre 13,3 % et 13,5 % précédemment) Génération de free cash flow organique d’environ 1,9 milliard d’euros (inchangé)



Paris, le 28 octobre 2025 – Au 3ème trimestre 2025, le groupe Capgemini a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5 393 millions d’euros, en hausse de +0,3 % sur un an en données publiées et de +2,9 % à taux de change constants*.

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, commente : « Dans un environnement de marché globalement inchangé, le Groupe a réalisé un troisième trimestre solide et meilleur que prévu, grâce aux actions ciblées lancées il y a un an et à notre positionnement comme partenaire business et technologique de nos clients, intégrant la puissance de l’IA. La croissance du chiffre d’affaires s’est améliorée dans toutes les régions, avec une accélération significative en Amérique du Nord. La demande continue d’être portée par le cloud, la data et l’IA, avec un fort accent sur la recherche d’efficacité et d’optimisation.

Nous accélérons le déploiement de l’IA générative dans l’ensemble de notre portefeuille de services, et aidons ainsi nos clients à obtenir des résultats business tangibles. Nous sommes aujourd’hui un leader de l’IA grâce à nos investissements dans les plateformes propriétaires, les delivery frameworks, les compétences de nos talents et le développement de partenariats stratégiques. Cela se traduit par une forte dynamique commerciale dans le domaine de l’IA générative et agentique.

Avec la finalisation de l’acquisition de WNS, nous affirmons notre leadership sur le marché en forte croissance des Opérations Intelligentes. Nous répondons ainsi pleinement à la demande de transformation et de gestion des processus métiers de nos clients grâce à l’IA agentique.

Forts de cette performance, nous relevons notre objectif de croissance pour 2025, désormais attendue entre +2,0 % et +2,5 % - ce qui est, pour rappel, au-dessus de la borne haute de l’objectif de croissance communiqué en février 20251 - et nous resserrons l’objectif de marge opérationnelle entre 13,3 % et 13,4 %. »



(en millions d'euros)

Variation Chiffre d’affaires





2024





2025







À taux de change courants À taux de change constants* 3ème trimestre 5 377 5 393

+0,3 % +2,9 % 9 mois 16 515 16 500

-0,1 % +1,0 %

Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 5 393 millions d'euros au 3ème trimestre 2025, en hausse de +0,3 % sur un an en données publiées. Dans un environnement économique incertain, Capgemini a continué de tirer parti des mesures ciblées mises en œuvre sur les douze derniers mois. Ainsi, à taux de change constants*, la croissance annuelle du chiffre d’affaires s’est améliorée au 3ème trimestre dans la plupart des régions, métiers et secteurs, relevant la croissance du Groupe de +0,7 % au 2ème trimestre à +2,9 % au 3ème trimestre.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires progresse de +1,0 % à taux de change constants et est quasi-stable à -0,1 % en données publiées.

Dans l’ensemble, la dynamique de la demande demeure inchangée, les clients continuant à investir de manière sélective dans des initiatives favorisant l’efficacité et la transformation stratégique, plutôt que dans des programmes orientés vers la croissance. L’intérêt reste fort pour les solutions technologiques générant des résultats business concrets, avec une dynamique soutenue autour du cloud, du cœur des infrastructures numériques (Digital Core), de la modernisation des environnements de données et des services liés à l’IA et à l’IA générative.

Les prises de commandes se sont élevées à 5 161 millions d’euros au cours du 3ème trimestre 2025, en hausse de +1,5 % à taux de change constants, ce qui représente un ratio book-to-bill (ratio des prises de commandes sur chiffre d’affaires) de 0,96 sur la période, conforme à la saisonnalité habituelle.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGIONS

À taux de change constants, le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord (28 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) s’est inscrit en hausse de +7,0 % par rapport au 3ème trimestre 2024. Cette croissance a été portée par les secteurs des Services Financiers et des TMT (Télécoms, Media et Technologie), ainsi que de l’Industrie en particulier dans le domaine des Sciences de la vie.

Le chiffre d’affaires de la région Royaume-Uni et Irlande (12 % du Groupe en 2024) a augmenté de +9.0 %. Cette croissance robuste a été alimentée par l’ensemble des secteurs, les Services Financiers et les TMT ayant été les secteurs les plus dynamiques.

Le chiffre d’affaires de la France (20 % du Groupe en 2024) s’est inscrit en recul de -4,7 %, pénalisé notamment par la faiblesse persistante du secteur de l’Industrie.

Le chiffre d’affaires de la région Reste de l’Europe (31 % du Groupe en 2024) a diminué de -1,5 %. La croissance solide du Secteur Public, des Biens de Consommation & Commerce et des Services Financiers a été plus que compensée par la baisse d’activité des secteurs de l’Industrie et des Services.

Enfin, le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique et Amérique latine (9 % du Groupe en 2024) a affiché une progression de +13,6 %. La croissance a été particulièrement soutenue dans les secteurs des Services Financiers, de l’Industrie, de l’Énergie & des Utilities et des TMT.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR MÉTIERS

À taux de change constants, le chiffre d’affaires total* des services en Stratégie & Transformation (9 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) a affiché une légère croissance de +0,7 % par rapport au 3ème trimestre 2024.

Les services en Applications & Technologie (62 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024 et cœur d’activité de Capgemini) ont enregistré, pour leur part, une croissance solide de +5,7 % de leur chiffre d’affaires total.

Enfin, les services en Opérations & Ingénierie (29 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) ont vu leur chiffre d’affaires total progresser de +1,3 %, avec de nouveau une forte croissance enregistrée dans les Business Services.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

L’effectif total du Groupe s’établit à 354 700 personnes au 30 septembre 2025, en hausse de 4.7 % sur un an. L’effectif offshore s’élève à 211 800 personnes, soit 60 % de l’effectif total.

PERSPECTIVES

Les objectifs financiers du Groupe pour 2025 sont mis à jour comme suit :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre +2,0 % et +2,5 % (contre -1,0 % et +1,0 % précédemment) ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,3 % et 13,4 % (contre 13,3 % à 13,5% précédemment) ;

Une génération de free cash flow organique d’environ 1,9 milliard d’euros (inchangé).





Suite à la finalisation de l’acquisition de WNS, la contribution des acquisitions à la croissance du chiffre d’affaires est désormais attendue à environ 2 points (contre 1 point précédemment).

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Aiman Ezzat, Directeur général, accompagné de Nive Bhagat, Directrice financière, commenteront cette publication au cours d’une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais ce jour à 8h00 heure de Paris (CET). Cette conférence téléphonique sera accessible par webcast, en direct et en rediffusion pendant un an, depuis ce lien.

L’ensemble des documents relatifs à cette publication sera mis en ligne sur le site internet dédié aux investisseurs de Capgemini à l’adresse https://investors.capgemini.com/fr/.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

13 février 2026 Résultats de l’année 2025

30 avril 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

20 mai 2026 Assemblée Générale

30 juillet 2026 Résultats du 1er semestre 2026

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document d’Enregistrement Universel de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations légales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n’importe quel autre pays.

À PROPOS DE CAPGEMINI

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Make it real* | www.capgemini.com

*Rendre possible, de l’idée à la réalisation

ANNEXE2

TAXONOMIE MÉTIERS

Stratégie & Transformation comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation.

comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation. Applications & Technologie regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie.

regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie. Opérations & Ingénierie recouvre les autres activités du Groupe, à savoir : les Business Services (comprenant le Business Process Outsourcing et les services transactionnels), l’ensemble des Services d’infrastructure et de Cloud et les Services de R&D et d’Ingénierie.





DÉFINITIONS

La croissance annuelle du chiffre d’affaires à taux de change constants est calculée en comparant le chiffre d’affaires de la période publiée à celui de la même période de l’année précédente recalculé avec les taux de change de la période publiée.

Réconciliation des taux de croissance 1er trimestre 2025 2ème trimestre 2025 3ème trimestre 2025 9 mois 2025 Croissance à taux de change constants -0,4 % +0,7 % +2,9 % +1,0 % Impact des taux de change +0,9 pt -1,7 pt -2,6 pts -1,1 pts Croissance en données publiées +0,5 % -1,0 % +0,3 % -0,1 %

Pour l’évolution de l’activité par métier, conformément aux indicateurs internes de performance opérationnelle, la croissance à taux de change constants est calculée sur la base du chiffre d’affaires total, c’est-à-dire avant élimination des facturations inter-métiers. Le Groupe considère en effet que cela est plus représentatif du niveau d’activité par métier car, avec l’évolution de son activité, le Groupe constate un nombre croissant de contrats dont la mise en œuvre requiert la combinaison de différentes expertises métiers entraînant une augmentation des flux de facturation inter-métiers.

La marge opérationnelle, un des principaux indicateurs de la performance du Groupe, est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Elle est calculée avant les « autres produits et charges opérationnels » qui comprennent les amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d’entreprises, les charges liées à la rémunération en action (y compris les charges sociales et contributions patronales) et au plan d’actionnariat salarié, ainsi que des charges ou produits non récurrents, notamment les dépréciations des écarts d’acquisition, les écarts d’acquisition négatifs, les plus ou moins-values de cession de sociétés consolidées ou d’activités, les charges de restructuration afférentes à des plans approuvés par les organes de Direction du Groupe, les coûts d’acquisition et d’intégration des sociétés acquises par le Groupe y compris les compléments de prix incluant des conditions de présence, ainsi que les effets des réductions, des liquidations et des transferts des régimes de retraites à prestations définies.

Le résultat net normalisé correspond au résultat net (part du Groupe) corrigé des impacts des éléments reconnus en « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt calculé sur la base du taux effectif d’impôt. Le résultat normalisé par action est calculé comme un résultat de base par action, c'est-à-dire hors dilution.

Le free cash flow organique se définit comme le flux de trésorerie lié à l’activité diminué des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (nets des cessions), des remboursements des dettes de loyers et ajusté des intérêts financiers payés et reçus.

L’endettement net (ou la trésorerie nette) comprend (i) la trésorerie qui figure dans le tableau consolidé des flux de trésorerie et qui est composée de la trésorerie et équivalents de trésorerie (placements à court terme et banques) diminués des découverts bancaires, (ii) les actifs de gestion de trésorerie (actifs présentés séparément dans l’état de la situation financière du fait de leurs caractéristiques), diminués (iii) des dettes financières à court et long terme et tient également compte (iv) de l’impact des instruments de couverture lorsqu’ils se rapportent à des dettes financières, des prêts et emprunts intragroupes, et à des actions propres.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGIONS



Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)

Variation sur un an

3ème trimestre 2024 3ème trimestre 2025

En données publiées À taux de change constants Amérique du Nord 1 530 1 541

+0,7 % +7,0 % Royaume-Uni et Irlande 690 733

+6,3 % +9,0 % France 1 019 971

-4,7 % -4,7 % Reste de l’Europe 1 646 1 627

-1,2 % -1,5 % Asie Pacifique et Amérique latine 492 521

+5,8 % +13,6 % TOTAL 5 377 5 393

+0,3 % +2,9 %







Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)

Variation sur un an

9 mois

2024 9 mois

2025

En données publiées À taux de change constants Amérique du Nord 4 638 4 663

+0,6 % +3,3 % Royaume-Uni et Irlande 2 070 2 217

+7,1 % +7,0 % France 3 264 3 105

-4,9 % -4,9 % Reste de l’Europe 5 116 5 026

-1,8 % -2,0 % Asie Pacifique et Amérique latine 1 427 1 489

+4,3 % +10,3 % TOTAL 16 515 16 500

-0,1 % +1,0 %

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MÉTIERS



Chiffre d’affaires total*

(en % du chiffre d’affaires 2024 du Groupe)











Variation sur un an

à taux de change constants







3ème trimestre 2025 9 mois 2025 Stratégie & Transformation 9 % +0,7 % +1,1 % Applications & Technologie 62 % +5,7 % +3,6 % Opérations & Ingénierie 29 % +1,3 % -0,6 %





1 Dans les objectifs initiaux pour 2025, tels que communiqués en février 2025, la borne haute de l’objectif de croissance était de +2,0 % à taux de change constants.

2 Dans ces annexes, l’arrondi d’une somme peut être différent de la somme des arrondis.

