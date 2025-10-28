Communiqué de presse : Sanofi place 3 milliards de dollars d’emprunts obligataires

Sanofi place 3 milliards de dollars d’emprunts obligataires

Paris, 28 Octobre 2025 - Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 5 tranches (les « obligations ») pour un montant de 3 milliards de dollars :

400 millions de dollars US d’obligations à taux fixe, échéance novembre 2027 portant intérêt au taux de 3.75%

500 millions de dollars US d’obligations à taux variable, échéance novembre 2027, portant intérêt au taux de SOFR capitalisé + 0.46%

400 millions de dollars US d’obligations à taux fixe, échéance novembre 2028 portant intérêt au taux de 3.80%

500 millions de dollars US d’obligations à taux variable, échéance novembre 2028, portant intérêt au taux de SOFR capitalisé + 0.54%

1,200 millions de dollars US d’obligations à taux fixe, échéance novembre 2032 portant intérêt au taux de 4.20%

Les obligations ont été émises dans le cadre du programme d’émission obligataire publique (shelf registration statement) enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) le 4 avril 2024.

Sanofi affectera le produit net de l’émission de ces obligations aux besoins généraux de l’entreprise.



Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. et BofA Securities, Inc. ont agi en tant que coordinateurs globaux (ou Global Coordinators), Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc. et Natixis Securities Americas LLC ont agi en tant que chefs de file de l’opération (ou Joint Book-Running Managers).

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en s’attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

