DANONE : Poursuite de la forte croissance au troisième trimestre, tirée par le volume/mix

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Communiqué de presse – Paris, le 28 octobre 2025, à 7h30

Poursuite de la forte croissance au troisième trimestre,

tirée par le volume/mix

Chiffre d’affaires de 6 876 millions d’euros au T3 2025 , en hausse de +4,8% en données comparables

, en hausse de Volume/mix en forte progression de +3,2% et effet prix de +1,6% ; croissance de qualité dans toutes les catégories

; croissance de qualité dans toutes les catégories Performance exceptionnelle en Chine, Asie du Nord et Océanie, avec une dynamique soutenue dans toutes les catégories

Amélioration continue en Europe, tirée par le volume/mix

Croissance plus modérée en Amérique du Nord, malgré la poursuite de la forte dynamique dans les gammes hyper protéinées

Objectifs 2025 confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires





En million d’euros

Excepté % T3

2024 T3

2025 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix 9M

2024 9M

2025 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 427 2 481 +2,2% +2,6% +2,1% 7 210 7 375 +2,3% +2,3% +2,2% Amérique du Nord 1 611 1 577 -2,1% +1,5% +0,3% 4 943 4 757 -3,8% +2,5% +1,0% Chine, Asie du Nord & Océanie 967 1 032 +6,7% +13,8% +15,1% 2 808 3 048 +8,6% +12,1% +13,0% Amérique Latine 706 676 -4,2% +4,3% -2,3% 2 265 2 066 -8,8% +5,2% -2,5% Asie, Moyen-Orient & Afrique 1 115 1 111 -0,4% +6,8% +2,6% 3 350 3 332 -0,5% +4,8% +1,0%



PAR CATÉGORIE EDP 3 283 3 255 -0,9% +3,5% +1,7% 10 066 9 853 -2,1% +3,4% +1,8% Nutrition Spécialisée 2 189 2 299 +5,0% +8,3% +6,5% 6 599 6 904 +4,6% +7,5% +5,5% Eaux 1 354 1 322 -2,3% +2,3% +1,3% 3 910 3 822 -2,2% +1,8% +0,6% TOTAL 6 826 6 876 +0,7% +4,8% +3,2% 20 575 20 578 +0,0% +4,4% +2,8%

1

Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

Nous avons continué d’enregistrer une croissance de qualité ce trimestre, portée avant tout par le volume/mix dans nos différentes catégories. Cette performance confirme la solidité et la pertinence de notre portefeuille axé sur la santé.

Nous sommes particulièrement satisfaits des progrès réalisés en Europe, où le volume/mix est désormais positif depuis huit trimestres consécutifs, tout comme de la performance remarquable de toutes nos catégories dans la zone CNAO. Pour autant, nous savons que notre transformation n’est pas achevée et nous devons encore poursuivre nos efforts dans certains domaines. Nous restons pleinement mobilisés pour tirer le meilleur parti de notre portefeuille à forte valeur ajoutée fondé sur la science, tout en continuant à exécuter notre plan avec rigueur et agilité.

Dans un environnement qui demeure volatil et incertain, nous restons concentrés sur la mise en œuvre du second chapitre de notre stratégie Renew Danone pour atteindre nos objectifs à moyen terme.

I. CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2025

Au T3 2025, le chiffre d’affaires s’est établi à 6 876 millions d’euros, en croissance de +4,8% en données comparables, grâce à une hausse de +3,2% du volume/mix et un effet prix de +1,6%. En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse de +0,7% et inclut un effet périmètre positif (+0,7%) résultant principalement de l’acquisition de Kate Farms aux Etats-Unis (finalisée le 1er juillet 2025). Les effets de change ont eu un impact négatif de -5,1 %, reflétant la dépréciation de plusieurs devises par rapport à l’euro, notamment le dollar américain, le renminbi chinois, la roupie indonésienne, le peso argentin et la livre turque. Par ailleurs, l’hyperinflation a contribué positivement au chiffre d’affaires publié à hauteur de +0,3 %.

Chiffre d’affaires par segment opérationnel

Au T3 2025, l’Europe a poursuivi son amélioration avec une croissance du chiffre d’affaires de +2,6 % en données comparables, portée par une progression du volume/mix de +2,1 % et un effet prix positif de +0,5 %. Les progrès soutenus dans les produits laitiers ont été tirés par les produits fonctionnels, notamment Danone Skyr, Activia Kefir, les gammes hyper protéinées YoPro, ainsi que par Alpro. La Nutrition Spécialisée a enregistré un trimestre solide, avec une croissance à deux chiffres dans la nutrition médicale adulte, tandis qu’evian a contribué à la croissance robuste de la catégorie des Eaux.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a progressé de +1,5 % en données comparables, avec une contribution de +0,3 % du volume/mix et un effet prix de +1,2 %. La dynamique reste soutenue pour les gammes hyper protéinées, dans lesquelles le groupe a poursuivi ses efforts d’innovation au cours du trimestre. Les crèmes pour café retrouvent progressivement leur compétitivité. Le travail sur les produits d’origine végétale se poursuit. La Nutrition Médicale a enregistré une bonne performance, et Kate Farms, récemment acquise, affiche une dynamique positive, qui n’est pas encore intégrée dans les données comparables. Enfin, evian a contribué à la forte croissance de la catégorie des Eaux.

La Chine, Asie du Nord & Océanie a enregistré une performance exceptionnelle, portée par une dynamique soutenue dans toutes les catégories. Le chiffre d’affaires est en croissance de +13,8% en données comparables, tiré par une hausse du volume/mix de +15,1% et un effet prix de -1,3%. La catégorie Nutrition Spécialisée a poursuivi sa forte croissance, tant dans les laits infantiles que dans la Nutrition Médicale. En Océanie, Souvenaid a contribué à la forte croissance. Dans la catégorie Eaux, Mizone a maintenu une solide dynamique, tandis que dans la catégorie EDP, Activia et Oikos ont affiché une croissance à deux chiffres au Japon.

L’Amérique latine a enregistré une performance solide dans un contexte de marchés difficiles. Le chiffre d’affaires est en croissance de +4,3 % en données comparables, avec une baisse du volume/mix de -2,3 % et un effet prix de +6,6 %. La Nutrition Spécialisée a enregistré une croissance à deux chiffres dans l’ensemble de la région, portée par Aptamil. La catégorie EDP a réalisé une performance robuste, tirée par Danone, la gamme Oikos Greek et YoPro. La catégorie Eaux est restée pénalisée par un marché des boissons peu porteur au Mexique.

En Asie, Moyen-Orient & Afrique, la croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée pour atteindre +6,8 % en données comparables, avec une solide contribution du volume/mix à +2,6 % et un effet prix à +4,2 %. La Nutrition Spécialisée a enregistré un nouveau trimestre de forte croissance, portée par Aptamil. En Afrique, les produits laitiers ont poursuivi leur forte dynamique, grâce aux marques Danone et Activia. Enfin, la performance de la catégorie Eaux s’est améliorée, notamment en termes de volume/mix.

Chiffre d’affaires par géographie par catégorie

T3 2025



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA

& Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 087 +2,1% 1 365 +1,5% 103 +14,5% 701 +8,7% 3 255 +3,5% Nutrition Spécialisée 789 +3,0% 136 +0,1% 678 +17,0% 696 +7,6% 2 299 +8,3% Eaux 605 +3,0% 77 +5,0% 251 +5,6% 390 -1,3% 1 322 +2,3% Total 2 481 +2,6% 1 577 +1,5% 1 032 +13,8% 1 787 +5,9% 6 876 +4,8%





9M 2025



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA

& Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (M€) Croissance en données comparables (%) EDP 3 292 +1,7% 4 199 +2,2% 305 +10,5% 2 058 +7,8% 9 853 +3,4% Nutrition Spécialisée 2 399 +2,6% 325 +5,3% 2 048 +14,2% 2 132 +7,1% 6 904 +7,5% Eaux 1 684 +2,9% 233 +3,9% 696 +6,9% 1 209 -2,6% 3 822 +1,8% Total 7 375 +2,3% 4 757 +2,5% 3 048 +12,1% 5 399 +4,9% 20 578 +4,4%

II. OBJECTIFS 2025

Les objectifs 2025 sont confirmés, en ligne avec l’ambition moyen-terme : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% ; croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

III. ÉVENEMENTS IMPORTANTS RÉCENTS

25 juin 2025 : Danone a annoncé l’acquisition de The Akkermansia Company (TAC), une entreprise belge pionnière dans le domaine de la biotique, forte de près de 20 ans d’expertise et de recherche scientifique. Cette expansion dans le domaine de la santé intestinale, dans un contexte marqué par un intérêt croissant des consommateurs pour des produits favorables à leur santé, s’inscrit pleinement dans la stratégie Renew Danone qui vise à accélérer son engagement dans la science et l’innovation.

1 er juillet 2025 : Danone a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, une entreprise américaine en forte croissance, spécialisée dans la nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale. Kate Farms est la marque végétale n°1 recommandée par les médecins aux États-Unis 2 .

26 août 2025 : Danone a annoncé une évolution de son organisation. Le Groupe opèrera désormais autour de trois grandes géographies : EMEA, Asie-Pacifique et Amériques. Cette configuration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième chapitre du plan stratégique Renew Danone, et permettra de renforcer l'agilité de l'entreprise et de maximiser son impact sur les marchés. À cet effet, à partir du 1 er janvier 2026 : Pablo Perversi est nommé Président EMEA (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique) ; Bruno Chevot est nommé Président APAC (Asie-Pacifique) ; Henri Bruxelles est nommé Président Amériques.

Danone a annoncé une évolution de son organisation. Le Groupe opèrera désormais autour de trois grandes géographies : EMEA, Asie-Pacifique et Amériques. Cette configuration s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième chapitre du plan stratégique Renew Danone, et permettra de renforcer l’agilité de l’entreprise et de maximiser son impact sur les marchés. À cet effet, à partir du 1 janvier 2026 :

Ils seront rattachés à Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale Adjointe du Groupe, en charge des géographies et des catégories.

1 er septembre 2025 : Danone a annoncé avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d'un montant total de 1,3 milliard d'euros, composée de : une tranche de titres à taux variable d'une durée de 2 ans d'un montant de 800 millions d'euros (coupon de l'Euribor 3 mois + 27 points de base) ; une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d'un montant de 500 millions d'euros (coupon fixe réajustable de 3,95 % avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).





Danone a annoncé avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée de :

Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de l’entreprise, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 millions d’euros, portant une option de remboursement en septembre 2026 (ISIN : FR0014005EJ6). Les titres super subordonnés à durée indéterminée seront intégralement comptabilisés en fonds propres conformément aux normes IFRS et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50 % par Moody’s et Standard & Poor’s dans leurs analyses de crédit. Le règlement-livraison est intervenu le 8 septembre 2025 et les titres sont admis à la négociation sur Euronext Paris.

29 septembre 2025 : Danone a inauguré son Laboratoire OneBiome à Paris-Saclay, renforçant son investissement dans l'innovation scientifique et la santé intestinale. Le Laboratoire Danone OneBiome ambitionne de devenir un pôle mondial de référence en matière de science du microbiome, de nutrition et de santé digitale, consolidant ainsi le rôle pionnier de Danone dans la construction de l'alimentation et de la santé de demain.





IV. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées T3 2025 Chiffre d’affaires (en millions d’euros) +13,8 Croissance du chiffre d’affaires (%) +0,20%

Répartition du chiffre d’affaires 9M 2025 par trimestre après application d’IAS 29

Le chiffre d’affaires 9M 2025 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T3 2025 publié ;

les chiffre d’affaires du T1 et du T2 2025 résultant de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 septembre 2025 au chiffre d’affaires des entités des pays en hyperinflation (application du taux d’inflation des entités des pays en hyperinflation jusqu’au 30 septembre 2025 et conversion en euros au taux de clôture du 30 septembre 2025) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

Chiffre d’affaires après application d’IAS 29 (en million d’euros) T1 20251 T2 20252 T3 2025 9M 2025



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 389 2 505 2 481 7 375 Amérique du Nord 1 633 1 546 1 577 4 757 Chine, Asie du Nord & Océanie 936 1 080 1 032 3 048 Amérique Latine 686 704 676 2 066 Asie, Moyen-Orient & Afrique 1 167 1 055 1 111 3 332



PAR CATÉGORIE EDP 3 359 3 239 3 255 9 853 Nutrition Spécialisée 2 298 2 307 2 299 6 904 Eaux 1 155 1 345 1 322 3 822 Total 6 811 6 891 6 876 20 578

1Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 septembre 2025 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation.

2Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 septembre 2025 au chiffre d’affaires T2 des entités des pays en hyperinflation.

Définitions des zones géographiques

L’Europe désigne les pays européens.

L’Amérique du Nord désigne les Etats-Unis et le Canada.

La Chine, Asie du Nord & Océanie désigne la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’Amérique Latine désigne le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.

Asie, Moyen-Orient & Afrique (AMEA) désigne l’Asie, le Moyen-Orient incluant la Turquie, l’Afrique, et la CEI. Cette zone était précédemment appelée « Reste du Monde ».

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires en données comparables.

Passage des données comparables aux données publiées

(en million d’€ sauf %) Chiffre d’affaires 2024 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées Chiffre d’affaires 2025 T3 6 826 +4,8% +0,7% -5,1% +0,3% +0,7% 6 876 9M 20 575 +4,4% -0,8% -4,3% +0,6% +0,0% 20 578

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

dans le cadre de la norme IAS 36, les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que

« estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif »,

« planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 8h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com.

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.



ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique et par catégorie (en millions d’euros)

T1 T2 T3 2024 2025 2024 2025 2024 2025



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 336 2 389 2 447 2 505 2 427 2 481 Amérique du Nord 1 737 1 633 1 595 1 546 1 611 1 577 Chine, Asie du Nord & Océanie 840 936 1 001 1 080 967 1 032 Amérique Latine 727 715 810 714 706 676 Asie, Moyen-Orient & Afrique 1 150 1 170 1 084 1 067 1 115 1 111



PAR CATÉGORIE EDP 3 474 3 381 3 298 3 261 3 283 3 255 Nutrition Spécialisée 2 183 2 306 2 213 2 307 2 189 2 299 Eaux 1 132 1 156 1 426 1 345 1 354 1 322 TOTAL 6 789 6 844 6 938 6 913 6 826 6 876





T1 2025 T2 2025 T3 2025 Variation en données publiées Variation en données comparables Variation en données publiées Variation en données comparables Variation en données publiées Variation en données comparables PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe +2,3% +2,0% +2,4% +2,2% +2,2% +2,6% Amérique du Nord -5,9% +3,7% -3,0% +2,3% -2,1% +1,5% Chine, Asie du Nord & Océanie +11,5% +9,9% +7,9% +12,4% +6,7% +13,8% Amérique Latine -1,6% +9,0% -11,9% +2,9% -4,2% +4,3% Asie, Moyen-Orient & Afrique +1,7% +3,3% -1,6% +4,1% -0,4% +6,8%



PAR CATÉGORIE EDP -2,7% +3,7% -1,1% +3,0% -0,9% +3,5% Nutrition Spécialisée +5,7% +5,3% +4,2% +8,7% +5,0% +8,3% Eaux +2,2% +4,1% -5,7% -0,5% -2,3% +2,3% TOTAL +0,8% +4,3% -0,4% +4,1% +0,7% +4,8%





Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées ainsi que la définition des zones géographiques figurent en pages 4 et 5 ci-après.

2Parmi les médecins interrogés recommandant des produits nutritionnels à base d’ingrédients d’origine végétale.

