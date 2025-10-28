OP Osuuskunta
Pörssitiedote
28.10.2025 klo 08.50
OP Pohjolan, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2026
OP Ryhmän nimi on OP Pohjola 28.10.2025 alkaen. OP Pohjolan rakenne, yhtiöiden viralliset nimet tai liiketoimintojen markkinointinimet eivät ole muuttuneet.
OP Pohjola, OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat taloudelliset raporttinsa vuonna 2026 seuraavasti:
|Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025
|11.2.2026
|Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
|Viikko 11, 2026
|OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 2025
|Viikko 11, 2026
|Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026
|6.5.2026
|Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026
|23.7.2026
|Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2026
|27.10.2026
|OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 31.3.2026
|Viikko 20
|OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.6.2026
|Viikko 34
|OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.9.2026
|Viikko 46
OP Pohjolan ja OP Yrityspankin tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset julkistetaan vuonna 2026 arviolta klo 9.00. Raportit ovat saatavilla OP Pohjolan verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 10. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi.
OP Pohjola julkistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä kokonaisuutta täydentävän vuosikatsauksen. Toimintakertomus sisältää kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja ESRS-kestävyysraportointistandardien mukaisen kestävyysraportin.
OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
