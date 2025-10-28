OP Osuuskunta

Pörssitiedote

28.10.2025 klo 08.50

OP Pohjolan, OP Yrityspankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2026

OP Ryhmän nimi on OP Pohjola 28.10.2025 alkaen. OP Pohjolan rakenne, yhtiöiden viralliset nimet tai liiketoimintojen markkinointinimet eivät ole muuttuneet.

OP Pohjola, OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat taloudelliset raporttinsa vuonna 2026 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025 11.2.2026 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025 Viikko 11, 2026 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 2025 Viikko 11, 2026 Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026 6.5.2026 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026 23.7.2026 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2026 27.10.2026 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 31.3.2026 Viikko 20 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.6.2026 Viikko 34 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.9.2026 Viikko 46



OP Pohjolan ja OP Yrityspankin tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset julkistetaan vuonna 2026 arviolta klo 9.00. Raportit ovat saatavilla OP Pohjolan verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 10. Raportit ovat saatavilla verkkosivuillamme suomeksi ja englanniksi.

OP Pohjola julkistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan sekä kokonaisuutta täydentävän vuosikatsauksen. Toimintakertomus sisältää kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja ESRS-kestävyysraportointistandardien mukaisen kestävyysraportin.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkistavat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.



Lisätiedot:

Sanna Eriksson, puh. 010 252 2517

OP Pohjolan sijoittajasuhteet, ir@op.fi

Lisätiedot medialle:

OP Pohjolan viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

