Börsmeddelande

28.10.2025 kl. 08.50

Resultatrapporter för OP Pohjola, OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp 2026

OP Gruppens namn är OP Pohjola från och med 28.10.2025. OP Pohjolas struktur, företagens officiella namn och affärsenheternas marknadsföringsnamn har inte ändrats.

OP Pohjola, OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör sina ekonomiska rapporter 2026 enligt följande:

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2025 11.2.2026 Verksamhetsberättelse och bokslut 2025 Vecka 11, 2026 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 2025 Vecka 11, 2026 Delårsrapport 1.1–31.3.2026 6.5.2026 Halvårsrapport 1.1–30.6.2026 23.7.2026 Delårsrapport 1.1–30.9.2026 27.10.2026 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 31.3.2026 Vecka 20 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 30.6.2026 Vecka 34 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 30.9.2026 Vecka 46



OP Pohjolas och OP Företagsbankens bokslutskommunikéer, halvårsrapporter och delårsrapporter offentliggörs 2026 uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på OP Pohjolas webbplats på svenska, finska och engelska.

OP-Bostadslånebankens bokslutskommuniké, halvårsrapport och delårsrapporter offentliggörs uppskattningsvis kl. 10. Rapporterna finns att få på vår webbplats på finska och engelska.

I samband med verksamhetsberättelsen och bokslutet publicerar OP Pohjola sin bolagsstyrningsrapport, organens ersättningsrapport och ersättningspolicy samt en årsrapport som kompletterar helheten. I verksamhetsberättelsen ingår en hållbarhetsrapport i enlighet med direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) och ESRS-standarderna för hållbarhetsrapportering.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp publicerar sina bolagsstyrningsrapporter i samband med verksamhetsberättelsen och bokslutet.



Ytterligare information:

Sanna Eriksson, tfn 010 252 2517

OP Pohjolas investerarrelationer, ir@op.fi

Ytterligare information för medierna:

OP Pohjolas kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

