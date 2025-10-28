Reykjavík, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ný gullsvæði uppgötvuð á Suður-Grænlandi með allt að 38,7 g/t styrkleika gulls
Amaroq Ltd. (AIM, TSX-V, NASDAQ Iceland: AMRQ, OTCQX: AMRQF) tilkynnir niðurstöður úr vel heppnuðum rannsóknum sumarsins 2025 á gull-leyfum félagsins á Suður-Grænlandi. Niðurstöðurnar ná til svæða utan Nalunaq-námunnar og Nanoq svæðisins. Niðurstöður rannsókna frá þeim svæðum verða kynntar fyrir lok árs, eftir að efnagreiningu á sýnum er lokið.
Helstu niðurstöður:
Nanortalik gullbeltið
- Nýr gullfundur með háan styrkleika yfir stórt svæði í Vagar: Allt að 28,6 g/t Au á yfir 2 km kafla á Qoorormiut North Ridge svæðinu (Q-North Ridge). Í kjölfar þess er undirbúningur hafinn að könnunarborunum (e. scout drilling) á svæðinu.
- Endurmat á Vagar Ridge: Uppfært jarðfræðilíkan sýnir möguleg hágæða-gullsvæði (e. high-grade) og staðsetningar fyrir frekari rannsóknarboranir.
- Gull- og koparkerfi uppgötvað á Anoritooq: Á Isortup Qoorua, 50 km norður af Nalunaq, gefa niðurstöður allt að 38,7 g/t Au og 1,98% Cu, sem staðfestir hágæða Au-Cu svæði til frekari rannsókna. Amaroq mun kanna hvort Isortup Qoorua hafi möguleika á að gefa af sér verulega gull-auðlind í námunda við Nalunaq.
- Orogenísk gullsvæði fundin í nágrenni Nalunaq-námunnar á Napasorsuaq, með niðurstöður sem sýna allt að 3,58 g/t Au og 0,54% Cu.
Ný gullsvæði á Suðvestur-Grænlandi
- Tartoq og Ippatit: Uppgötvun gullberandi kvarsæða, með allt að 3,1 g/t Au á Tartoq og 0,7 g/t Au á Ippatit, á áður ókönnuðum svæðum innan Nanortalik gullbeltisins, nærri Nanoq svæðinu.
- Nýr gullfundur í Grænseland, sýni með allt að 3,9 g/t Au í kvarsæðum, frá 0,5 til 2 metra á þykkt og um 500 m að lengd.
Víðtækur árangur rannsókna
- Rúmlega 540 sýni tekin á 11 leyfum, sem staðfesta mörg ný gullsvæði og sannreyna eldri skráðar heimildir.
James Gilbertson, yfirmaður rannsókna hjá Amaroq:
„Svæðisbundnar rannsóknir ársins 2025, sem fólu í sér söfnun yfir 540 sýna á 11 leyfum, leiddi í ljós fjölda nýrra gullsvæða, staðfesta eldri skráða gullfundi og kortleggur nokkur borunarverkefni sem áætlað er að hefja næsta sumar. Við fundum ný hágæða-gullsvæði (e. high-grade), með allt að 38,7 g/t í námunda við Nalunaq-námuna sem undirstrikar verulegt vaxtartækifæri í Nanortalik gullbeltinu. Niðurstöður sýnatöku á Q-North Ridge, sem nær yfir 2 km kafla, eru sérlega áhugaverðar, en ef gullsvæðið þar reynist samfellt gæti efnið þaðan nýst sem framtíðar auðlind fyrir vinnsluna í Nalunaq. Jafnframt staðfesta uppgötvanir á gull- og koparkerfi á Isortup Qoorua og nýjum kvarsæðum í Tartoq. Ippatit og Grænseland að kerfisbundnar rannsóknir okkar eru að skila áþreifanlegum árangri. Samandregið staðfesta þessar niðurstöður mikilvægi rannsóknarleyfa Amaroq í gulli og getu okkar til að byggja upp eignasafn með mörgum spennandi verkefnum innan eins efnilegasta gullsvæðis Grænlands. Við hlökkum til að fylgja þessum niðurstöðum eftir og þróa verkefnin áfram til borana, og styðja þannig við langtímavöxt félagsins á Grænlandi.“
Yfirlit yfir rannsóknir 2025 innan Nanortalik gullbeltisins
Sumarið 2025 framkvæmdi jarðfræðiteymi Amaroq Ltd. víðtækar vettvangsrannsóknir með áherslu á möguleg gullsvæði í Suður- og Suðvestur-Grænlandi. Þetta var fyrsta heila rannsóknartímabilið á svæðisbundnum leyfum félagsins í námunda við Nalunaq frá því að námurekstur þar hófst. Markmið rannsóknanna var að greina og þróa frekari gullauðlindir sem gætu í framtíðinni annaðhvort stutt við vinnsluna í Nalunaq eða orðið að sjálfstæðum vinnslusvæðum.
Rannsóknirnar náðu yfir nokkur leyfi innan Nanortalik gullbeltisins, þar á meðal Vagar, Anoritooq og Tartoq grænsteinabeltið. Vinnan fól meðal annars í sér kortlagningu jarðfræðikerfa, sýnatöku og jarðefnafræðilega greiningu, bæði á þekktum svæðum sem og nýjum svæðum sem fundust með fjarathugunum og jarðfræðilegri greiningu. Vettvangsvinna stóð yfir frá miðjum júní fram í miðjan september 2025 og alls voru tekin 542 bergsýni til greiningar.
Niðurstöðurnar leiddu til fjölda uppgötvana á gulli ásamt mikilla framfara í jarðfræðilegri þekkingu á rannsóknarleyfum Amaroq í Suður-Grænlandi, sem styður við frekari þróunartækifæri utan Nalunaq-námunnar.
Vagar (Nanortalik gullbeltið)
Nýtt hágæða-gullsvæði, Q-North Ridge, fannst með efnagreiningum sem sýna allt að 28,6 g/t Au á yfir 2 km löngu belti, sem telst veruleg uppgötvun innan beltisins. Endurmat á jarðfræði Vagar Ridge leiddi í ljós brotinn gang sem hefur að geyma hágæðasvæði og kortleggur ný borunarsvæði fyrir árið 2026.
Á nálægu svæði, Napasorsuaq, skammt frá Nalunaq-námunni mældust allt að 3,6 g/t Au og 0,54% Cu, sem staðfestir málm-myndun áþekkri þeirri sem fyrirfinnst í Nalunaq og þar með mögulega framtíðarauðlind fyrir vinnsluna þar.
Anoritooq (Nanortalik gullbeltið)
Sýnataka á Isortup Qoorua staðfesti hágæða-gull- og koparkerfi með styrkleika allt að 38,7 g/t Au og 1,98% Cu, sem markar verulega uppgötvun innan Nanortalik-gullbeltisins. Mögulegt málm-belti virðist teygja sig yfir nokkra kílómetra og verður nú kortlagt frekar fyrir boranir.
Ippatit (Nanortalik gullbeltið)
Vettvangsrannsóknir leiddu í ljós net margra metra breiðra kvarsæða með mælanlegu magni gulls með styrkleika allt að 0,68 g/t Au. Þetta er áður óþekkt kerfi með möguleika á hærri gildum á meira dýpi.
Tartoq (Suðvestur-Grænland)
Nýjar gullberandi kvarsæðar fundust á Iterlak, með efnagreiningum allt að 3,14 g/t Au, sem stækkar þekkt gullfótspor á þessu lítt rannsakaða grænsteinabelti.
Grænseland (Suðvestur-Grænland)
Fyrstu vettvangsrannsóknir leiddu í ljós kvarsæðar með allt að 3,92 g/t Au á yfir 500 metra langri sprungu – gefur til kynna víðtækari möguleika rannsóknarleyfa Amaroq á Suðvestur-Grænlandi.
