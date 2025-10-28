OP Företagsbanken Abp
Delårsrapport 1.1–30.9.2025
Börsmeddelande 28.10.2025 kl. 9.00
OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2025
- OP Företagsbanken Abp:s rörelsevinst ökade med 32 procent till 442 miljoner euro (336).
- De totala intäkterna ökade med 9 procent till 621 miljoner euro (568). Räntenettot ökade med 10 procent till 427 miljoner euro (387). Placeringsintäkterna var 103 miljoner euro (102). Provisionsnettot minskade med 3 procent till 51 miljoner euro (53). De övriga rörelseintäkterna ökade med 58 procent till 41 miljoner euro (26).
- Nedskrivningar av fordringar återfördes för 39 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 15 miljoner euro.
- Rörelsekostnaderna uppgick till totalt 218 miljoner euro och var ungefär lika stora som under jämförelseperioden (217). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 35 procent (38).
- Utlåningen ökade på ett år med 4,3 procent till 28,7 miljarder euro (27,5). Inlåningen minskade på ett år med 1,0 procent till 16,1 miljarder euro (16,2).
- OP Företagsbanken Abp hör till OP Gruppen, som ändrade sitt namn till OP Pohjola med början 28.10.2025. OP Företagsbanken ansvarar för OP Pohjolas marknadsupplåning tillsammans med OP-Bostadslånebanken Abp.
- Segmentet Företagsbank och kapitalmarknads rörelsevinst ökade med 24 procent till 268 miljoner euro (216). Räntenettot ökade med 14 procent till 237 miljoner euro (207). Provisionsnettot ökade till 4 miljoner euro (3). Placeringsintäkterna var 97 miljoner euro (99). Rörelsekostnaderna ökade med 5 procent till 93 miljoner euro (88). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 17 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 9 miljoner euro. Kostnads-intäktsrelationen stärktes till 27 procent (28).
- Segmentet Finansbolagstjänster och betalningars rörelsevinst ökade med 23 procent till 152 miljoner euro (123). Räntenettot var 161 miljoner euro (162). Provisionsnettot minskade till 43 miljoner euro (44). Rörelsekostnaderna minskade med 3 procent till 85 miljoner euro (88). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 20 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 9 miljoner euro. Kostnads-intäktsrelationen var 39 procent (40).
- Segmentet Baltikums rörelsevinst minskade till 29 miljoner euro (31). Räntenettot ökade med 6 procent till 46 miljoner euro (44). Provisionsnettot uppgick till 8 miljoner euro (8). Rörelsekostnaderna ökade med 15 procent till 28 miljoner euro (24). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 50 procent (46).
- Segmentet Gruppfunktioners rörelseförlust var 7 miljoner euro (35). OP Pohjolas finansieringsposition och likviditet förblev starka.
- OP Företagsbanken Abp:s CET1-kapitaltäckning var 14,2 procent (14,1), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 5,4 procentenheter. Ändringarna i EU:s tillsynsförordning (CRR3) som trädde i kraft 1.1.2025 försvagade kapitaltäckningen en aning.
OP Företagsbanken Abp:s nyckeltal
|Mn €
|1–9/2025
|1–9/2024
|Förändr. %
|1–12/2024
|Rörelsevinst (-förlust), mn €
|442
|336
|31,6
|473
|Företagsbank och kapitalmarknad
|268
|216
|23,7
|307
|Finansbolagstjänster och betalningar
|152
|123
|23,4
|167
|Baltikum
|29
|31
|-6,0
|39
|Gruppfunktioner
|-7
|-35
|—
|-40
|Intäkter totalt
|621
|568
|9,4
|773
|Kostnader totalt
|-218
|-217
|0,8
|-298
|Kostnads-intäktsrelation, %
|35,2
|38,2
|-3,0*
|38,6
|Räntabilitet på eget kapital (ROE), %
|9,4
|7,6
|1,8*
|7,9
|Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %
|0,62
|0,46
|0,16*
|0,48
|30.9.2025
|30.9.2024
|Förändr. %
|31.12.2024
|CET1-kapitaltäckning, %
|14,2
|14,0
|0,1*
|14,1
|Utlåning, mn €
|28 723
|27 536
|4,3
|28 295
|Garantier, mn €
|2 712
|2 727
|-0,6
|2 660
|Övriga exponeringar, mn €
|5 262
|5 398
|-2,5
|5 238
|Inlåning, mn €
|16 060
|16 229
|-1,0
|17 155
|Nödlidande fordringar av exponeringarna, %
|1,3
|2,0
|-0,7*
|1,8
|Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %
|-0,17
|0,07
|-0,23*
|0,00
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2024. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2024 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet, procentenheter.
Utsikter
Förtroendet för ekonomin har ökat efter att den handelspolitiska osäkerheten minskat. De högre tullarna har dock en negativ inverkan på de ekonomiska utsikterna i den närmaste framtiden. Geopolitiska kriser som utvidgas eller ökade handelshinder kan påverka placeringsmarknaden och OP Företagsbankens och dess kunders ekonomiska omvärld.
En uppskattning av resultatutvecklingen för 2025 ges endast för hela OP Pohjola i OP Pohjolas bokslutskommuniké samt i del- och halvårsrapporterna.
De största osäkerhetsfaktorerna för OP Företagsbankens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.
Finansiell information
Publiceringsdatum för rapporterna 2025:
|Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2025
|11.2.2026
|OP Företagsbanken Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2025
|Vecka 11
|OP Företagsbanken Abp:s bolagsstyrningsrapport 2025
|Vecka 11
Publiceringsdatum för de finansiella rapporterna 2026:
|Delårsrapport 1.1–31.3.2026
|6.5.2026
|Halvårsrapport 1.1–30.6.2026
|23.7.2026
|Delårsrapport 1.1–30.9.2026
|27.10.2026
Helsingfors 28.10.2025
OP Företagsbanken Abp
Styrelsen
Ytterligare information:
Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tfn 010 252 1387
Kommunikationsdirektör Piia Kumpulainen, tfn 010 252 7317
