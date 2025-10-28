UAB „REFI Sun“ sėkmingai pabaigė antrąjį platinimą pagal 25 mln. eurų vertės obligacijų programą

Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė „REFI Sun“ pritraukė virš 5 mln. eurų per viešą obligacijų platinimą. Pritrauktos lėšos iš Baltijos šalių investuotojų bus skirtos fondo projektų finansavimui ir turimų paskolų portfelio optimizavimui.
2 metų ir 4 mėnesių trukmės obligacijų metinis pajamingumas siekia 8,5 proc., palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. „INVL Renewable Energy Fund I“ suteikia garantiją visiems šių „REFI Sun“ obligacijų turėtojams.
„Labai vertiname, kad, nepaisant didelės pasiūlos obligacijų rinkoje, Baltijos šalių investuotojai mumis pasitiki ir investuoja į mūsų alternatyvios energetikos projektus Lenkijos bei Rumunijos rinkose“, – sako „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.
Viso buvo pateikta paraiškų įsigyti 5 180 vnt. obligacijų, iš jų buvo patenkinta maksimali numatyta suma, t.y., investuotojams paskirstoma 5 000 vnt. obligacijų už bendrą 5,08 min. eurų sumą. Daugiausia lėšų (89,5 proc.) buvo pritraukta iš Lietuvos, iš Latvijos ir Estijos – atitinkamai 7,3 proc. ir 3,2 proc. „REFI Sun“ obligacijų įsigijo 331 investuotojas. Skirstant obligacijas, 11,4 proc. obligacijų atiteko instituciniams investuotojams, 88,6 proc. – mažmeniniams investuotojams.
„REFI Sun“ platinimo sėkmė dar kartą parodė, kad investuotojai Baltijos regione aktyviai ieško ne tik tvirtos grąžos, bet ir aiškios prasmės savo kapitalui. Saulės energetikos projektai šiandien jau nebėra nišinė alternatyva – tai tampa brandžia investicine kryptimi, kuriai investuotojai suteikia pasitikėjimo. Vis dažniau matome, kad rinka itin vertina ir fondo garantiją kaip stiprią apsaugos priemonę, suteikiančią didesnį užtikrintumą investuotojams“, – teigia „Artea“ banko Finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė.
„Artea“ bankas buvo pagrindinis naujos obligacijų emisijos dalies organizatorius ir platintojas, o LHV bankas ir „Signet Bank” pasirinkti kaip platinimo partneriai Estijoje ir Latvijoje. Emitento teisinis patarėjas buvo advokatų kontora „Sorainen“, obligacijų savininkų patikėtinis – bendrovė „Audifina“.
Tai – antrasis obligacijų platinimas pagal Lietuvos banko 2025 m. birželio 17 d. patvirtintą 25 mln. eurų obligacijų programą. „REFI Sun“ obligacijos spalio 13-24 d. buvo platinamos Baltijos šalių mažmeniniams ir instituciniams investuotojams.
„REFI Sun“ 15 mln. eurų obligacijų emisijos pirmąją dalį Baltijos šalių mažmeniniams ir instituciniams investuotojams išplatino šių metų rugpjūčio viduryje.
„INVL Renewable Energy Fund I“ veiklą koncentruoja Lenkijos ir Rumunijos rinkose, kuriose fondo valdytojai mato didelį augimo potencialą. Bendras fondo vystomų projektų portfelis šiose rinkose yra 389 megavatų (MW) galios.
Fondas Rumunijoje investuoja į 8-is saulės elektrinių projektus, kurių bendra galia siekia 356 MW. Lenkijoje vystomi daugiau nei 32 MW galios saulės parkų projektai. Numatoma, kad bendros fondo investicijos Rumunijoje ir Lenkijoje sudarys daugiau kaip 250 mln. eurų. Iki 2025 metų spalio fondas investavo daugiau nei 100 mln. eurų į projektų įsigijimą ir statybą. Planuojama, kad visų saulės parkų statyba turėtų būti užbaigta iki 2027 metų pabaigos.
Šiuo metu „INVL Renewable Energy Fund I“ iš investuotojų per investicinius vienetus ir kontroliuojamų bendrovių išleistas obligacijas yra pritraukęs 93,98 mln. eurų.
Apie „INVL Renewable Energy Fund I“
2021 m. liepos 20 d. pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.
„INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai turto valdymo grupei „Invalda INVL“.
Papildoma informacija:
Liudas Liutkevičius
„INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris
liudas.liutkevicius@invl.com