Le nouveau Fluke GFL-1500 localise rapidement les défauts de mise à la terre afin d´optimiser la disponibilité des systèmes solaires

EINDHOVEN, Pays-Bas, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluke Corporation, l´un des principaux fournisseurs d´outils industriels sûrs, robustes, fiables et de logiciels intégrés, a annoncé aujourd´hui le lancement du localisateur de défauts de mise à la terre Fluke GFL-1500, une technologie révolutionnaire conçue pour résoudre certains des problèmes les plus persistants rencontrés par les techniciens du solaire. Le Fluke GFL-1500 permet en effet aux techniciens du solaire de localiser les défauts de mise à la terre rapidement et en toute sécurité grâce au traçage sans contact, ce qui réduit le besoin de déconnexions multiples et de tests fastidieux des chaînes individuelles.

Dans les systèmes solaires à grande échelle, les défauts de mise à la terre, responsables de 4,0 % des accidents mortels causés par l´électricité sur le lieu de travail entre 2011 et 2023, sont un défi courant souvent causé par l´usure due à l´environnement, le vieillissement des infrastructures ou les problèmes qualité des installations. Ces défauts peuvent entraîner des temps d´arrêt coûteux et réduire la production d´énergie. En rationalisant le processus de recherche des pannes, le Fluke GFL-1500 permet aux techniciens de travailler en toute sécurité, plus rapidement et sans interruption, garantissant ainsi la production continue d´énergie propre.

Le Fluke GFL-1500 combine la puissance d´un émetteur producteur de signal avec une pince de détection sans contact et un récepteur de signal sans contact pour aider les techniciens à localiser rapidement et précisément l´emplacement des défauts de mise à la terre actifs, même sur des réseaux complexes. Il leur permet d´identifier la branche défectueuse et de localiser l´emplacement du défaut au sein d´une chaîne, sans s´appuyer sur des cartes de site détaillées ou des procédures de test fastidieuses.

« Le Fluke GFL-1500 marque une avancée cruciale pour les techniciens du solaire dans le dépannage sans contact des défauts de mise à la terre », a déclaré Vineet Thuvara, Directeur des produits chez Fluke. « Avec une production solaire qui a bondi de 30 % à l´échelle mondiale l´année dernière**, soit la croissance annuelle la plus rapide depuis 2017, il est plus urgent que jamais de restaurer rapidement les systèmes en cas de panne. Le GFL-1500 élimine l´incertitude, permettant ainsi aux techniciens d´identifier et de résoudre rapidement les problèmes, de minimiser les temps d´arrêt coûteux et de maintenir le flux d´énergie propre. Il a été conçu à partir d´informations sur le terrain pour relever les véritables défis de l´industrie solaire en plein essor d´aujourd´hui. »

La localisation des défauts de mise à la terre a toujours été une tâche longue, manuelle et difficile pour les techniciens du solaire. Le Fluke GFL-1500 simplifie le processus en offrant :

Une couverture complète du flux de travail : le GFL-1500 offre une nouvelle solution de bout en bout compatible avec les systèmes PV 1500 V, en localisant les défauts de mise à la terre n´importe où entre l´onduleur et le module.

le GFL-1500 offre une nouvelle solution de bout en bout compatible avec les systèmes PV 1500 V, en localisant les défauts de mise à la terre n´importe où entre l´onduleur et le module. Une sécurité renforcée : les techniciens peuvent dépanner en toute confiance en évitant les interactions inutiles avec les systèmes sous tension, réduisant ainsi le risque de blessure ou d´endommagement des composants du système.

les techniciens peuvent dépanner en toute confiance en évitant les interactions inutiles avec les systèmes sous tension, réduisant ainsi le risque de blessure ou d´endommagement des composants du système. Un gain de temps significatif : les premiers utilisateurs ont déclaré avoir considérablement réduit le temps de localisation des défauts de mise à la terre persistants. Ces résultats réduiront de manière significative le temps nécessaire à la remise en service des sites solaires, tout en libérant les techniciens pour qu´ils se consacrent à d´autres tâches.

les premiers utilisateurs ont déclaré avoir considérablement réduit le temps de localisation des défauts de mise à la terre persistants. Ces résultats réduiront de manière significative le temps nécessaire à la remise en service des sites solaires, tout en libérant les techniciens pour qu´ils se consacrent à d´autres tâches. Une conception conviviale : l´interface intuitive facilite l´utilisation pour les techniciens du solaire, quel que soit leur niveau d´expérience.

Pour plus d´informations et pour acheter le GFL-1500, rendez-vous sur la page Localisateur de défauts de mise à la terre solaire Fluke GFL-1500 | Fluke.

A propos de Fluke

En tant que leader mondial des équipements de test et de mesure, des logiciels et des services, Fluke s´engage à faire progresser le développement durable au niveau mondial. La croissance des industries des énergies renouvelables nécessite une prise de mesures précises, un contrôle de la qualité et des fonctionnalités de génération de rapports pour l´installation, la maintenance et l´entretien. Chaque jour, les clients Fluke misent leur réputation sur les outils Fluke. C´est pourquoi ils comptent sur la fiabilité, la précision et l´engagement de Fluke pour les aider à étendre leurs compétences et leur professionnalisme.

* Fondation Internationale pour la Sécurité Electrique : décès liés à l´électricité sur le lieu de travail : 2011 à 2023

** Agence Internationale de l´Energie : la production solaire a augmenté de 30 % en 2024

FLUKE est une marque déposée de Fluke Corporation. Pour plus d´informations, rendez-vous sur le site Web de Fluke.

Pour plus d´informations :

Dave Smith

Fluke Corporation

dave.smith@fluke.com