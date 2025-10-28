De nieuwe Fluke GFL-1500 spoort snel aardfouten op om de inzetbaarheid van het zonne-energiesysteem te vergroten

EINDHOVEN, Nederland, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluke Corporation, een toonaangevende leverancier van veilige, robuuste en betrouwbare industriële instrumenten en geïntegreerde software, kondigde vandaag de introductie aan van de Fluke GFL-1500 Ground Fault Locator, een baanbrekende technologie die is ontworpen om enkele van de meest hardnekkige knelpunten van zonne-energietechnici aan te pakken. Met de Fluke GFL-1500 kunnen zonne-energietechnici aardfouten snel en veilig opsporen met behulp van contactloze tracering, waardoor er minder vaak meerdere loskoppelingen nodig zijn en er minder brute kracht nodig is bij het testen van afzonderlijke reeksen.

Bij zonne-energiesystemen als nutsvoorziening vormen aardfouten, die verantwoordelijk waren voor 4.0 % van het aantal dodelijke ongelukken met elektrotechnisch personeel van 2011 tot 2023, een veelvoorkomende uitdaging die vaak wordt veroorzaakt door slijtage door omgevingsinvloeden, veroudering van de infrastructuur of problemen met de kwaliteit van de installatie. Deze storingen kunnen leiden tot kostbare uitvaltijd en een lagere energieproductie. Door het foutopsporingsproces te stroomlijnen, stelt de Fluke GFL-1500 technici in staat veiliger, sneller en zonder onderbreking te werken, zodat een continue schone energieproductie wordt gegarandeerd.

De Fluke GFL-1500 combineert de kracht van een signaalproducerende zender met een contactloze detectiestroomtang en een contactloze signaalontvanger, om technici te helpen snel en nauwkeurig actieve aardfouten te lokaliseren, zelfs in complexe arrays. Met de Fluke GFL-1500 kunnen technici de defecte aftakking identificeren en de storing binnen een reeks lokaliseren, zonder te hoeven vertrouwen op gedetailleerde plattegronden of tijdrovende testprocedures.

"De Fluke GFL-1500 is een cruciale vooruitgang op het gebied van contactloze aardfoutopsporing voor zonne-energietechnici," aldus Vineet Thalvara, Chief Product Officer bij Fluke. "Met een wereldwijde stijging van 30 % van de zonne-energieopwekking vorig jaar**, de snelste jaarlijkse groei sinds 2017, is het belangrijker dan ooit om systemen snel te herstellen wanneer er storingen optreden. De GFL-1500 neemt onzekerheid weg, waardoor technici problemen snel kunnen opsporen en oplossen, kostbare uitvaltijd kunnen minimaliseren en kunnen zorgen dat schone energie blijft stromen. Hij is gebaseerd op praktijkinzichten om de uitdagingen van de huidige bloeiende zonne-energiesector het hoofd te bieden."

Het lokaliseren van aardfouten was van oudsher een tijdrovende, handmatige en uitdagende taak voor technici die werken aan zonne-installaties. De Fluke GFL-1500 vereenvoudigt het proces door het volgende te bieden:

Volledige workflowdekking: De GFL-1500 biedt een nieuwe end-to-end-oplossing die compatibel is met PV-systemen van 1500 V en waarmee aardfouten kunnen worden opgespoord op elke plek tussen de omvormer en de module.

De GFL-1500 biedt een nieuwe end-to-end-oplossing die compatibel is met PV-systemen van 1500 V en waarmee aardfouten kunnen worden opgespoord op elke plek tussen de omvormer en de module. Verbeterde veiligheid: Technici kunnen met vertrouwen problemen oplossen door onnodige interacties met spanningvoerende systemen te vermijden, waardoor het risico op letsel of schade aan systeemonderdelen wordt verkleind.

Technici kunnen met vertrouwen problemen oplossen door onnodige interacties met spanningvoerende systemen te vermijden, waardoor het risico op letsel of schade aan systeemonderdelen wordt verkleind. Aanzienlijke tijdsbesparingen: Gebruikers meldden dat hun tijd voor het opsporen van ernstige aardfouten aanzienlijk is verkort. Deze resultaten zullen de tijd die nodig is om zonne-installaties weer online te krijgen aanzienlijk verkorten, terwijl technici meer tijd krijgen om andere taken uit te voeren.

Gebruikers meldden dat hun tijd voor het opsporen van ernstige aardfouten aanzienlijk is verkort. Deze resultaten zullen de tijd die nodig is om zonne-installaties weer online te krijgen aanzienlijk verkorten, terwijl technici meer tijd krijgen om andere taken uit te voeren. Gebruiksvriendelijk ontwerp: De intuïtieve interface maakt de bediening eenvoudig voor technici voor zonne-installaties, ongeacht hun ervaringsniveau.

Ga voor meer informatie en om de GFL-1500 aan te schaffen naar

