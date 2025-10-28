Eesti Energia uued juhatuse liikmed on kinnitatud

Eesti Energia nõukogu otsuse kohaselt jätkab kontserni juhatus alates järgmise aasta algusest neljaliikmelisena.



Alates 1. jaanuarist 2026 kuuluvad kontserni juhatusse juhatuse esimees ja tegevjuht Andrus Durejko, finantsjuht Marlen Tamm ning Enefit Industry AS-i juhatuse esimees Lauri Karp. Neljandaks juhatuse liikmeks saab Juhan Aguraiuja, kes hakkab juhtima vastloodud taastuvelektri tootmise ja müügi tütarettevõtet Enefit OÜ.

Juhan Aguraiuja, kes asub juhtima kontserni elektriäri koondavat Enefit OÜ-d, töötab alates 2024. aasta oktoobrist Enefit Greeni juhatuse esimehena. Varem on Aguraiuja olnud Adven Eesti AS-i juhatuse liige ja vastutanud Adveni Balti üksuste tegevuse eest alates 2022. aastast. Enne seda töötas ta Danpower Eesti AS-is erinevatel ametikohtadel.

Andrus Durejko lepingut on pikendatud kolme aasta võrra ning see kehtib kuni 31. märtsini 2029.

Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@energia.ee