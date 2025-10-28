Bavarian Nordic yder yderligere støtte til mpox-udbruddet i Afrika gennem ekstra donation af vacciner

KØBENHAVN, Danmark, 28. oktober 2025 – Bavarian Nordic offentliggjorde i dag en ny donation af mpox-vacciner til Africa CDC for at støtte indsatsen mod det igangværende mpox-udbrud i Afrika.

Donationen på 110.000 doser af vaccinen er blevet tildelt Uganda i koordinering med nøglepartnere involveret i mpox Access and Allocation Mechanism (AAM), hvilket markant øger tilgængeligheden af vacciner i landet, som har rapporteret det næsthøjeste antal mpox-tilfælde i Afrika i 2025. Vaccinerne blev leveret til Uganda tidligere i denne uge.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Mpox udgør fortsat en sundhedskrise i Afrika, hvilket den vedvarende spredning og det stigende antal tilfælde vidner om. Fortsat adgang til finansiering og vacciner er afgørende for en effektiv folkesundhedsindsats, og vi er glade for at kunne styrke vores engagement gennem endnu en donation af vores mpox-vaccine.”

Dr. Jean Kaseya, Generaldirektør for Africa CDC, udtaler: “Africa CDC byder dette fortsatte samarbejde med Bavarian Nordic velkommen i håndteringen af det igangværende mpox-udbrud. Denne donation af vacciner vil styrke Ugandas indsats betydeligt og understøtter vores fælles bestræbelser på at sikre rettidig og retfærdig adgang til livsvigtige værktøjer i hele Afrika. Vedvarende samarbejde med vores partnere er afgørende for at opnå et kontinent, der er forberedt, selvforsynende og modstandsdygtigt over for sundhedstrusler.”

Med denne donation har Bavarian Nordic i alt doneret 165.000 doser af MVA-BN-vaccinen til Afrika. Selskabet har tidligere doneret doser til Europa-Kommissionens Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) og GAVI-berettigede lande som led i en fælles indsats mod mpox-udbruddet.

Om mpox-vaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic er den eneste ikke-replikerende mpox-vaccine som er godkendt i USA, Schweiz, Singapore og Mexico (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) og i EU/EØS og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen blev oprindeligt udviklet som koppevaccine i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, men er siden blevet godkendt til anvendelse i den generelle befolkning for personer, der er i risiko for smitte med kopper eller mpox.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

