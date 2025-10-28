Kapitalforeningen IA Invest – Ophævelse af suspension i forbindelse med overflytning af afdeling til Kapitalforeningen IA Invest

I forlængelse af meddelelse offentliggjort af Kapitalforeningen Blue Strait Capital den 23. oktober 2025 vedrørende suspension af nedenstående afdeling kan det hermed meddeles, at suspensionen ophæves, og at afdelingen har første handelsdag i regi af Kapitalforeningen IA Invest.

Overflytningen af afdelingen er gennemført i henhold til den fremlagte og vedtagne overflytningsplan.

Afdeling ISIN Short name Blue Strait Capital KL DK0060868107 IAKBSC





Det kan endvidere oplyses, at funktionen som depotselskab og market maker for afdelingen nu varetages Lån & Spar Bank A/S. Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte prospekt for Kapitalforeningen IA Invest af 24. oktober 2025.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

