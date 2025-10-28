Bodor Laser bei der Verleihung des Red Dot Award: Design Concept 2025 ausgezeichnet

SINGAPUR, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, ein weltweit führender Anbieter von Laserschneid- und -schweißlösungen, hat bei der Verleihung des Red Dot Award: Design Concept 2025 in Singapur eine hohe Auszeichnung erhalten. Drei Flaggschiffprodukte – der Handlaserschweißer der nächsten Generation, die Blechlaserschneidemaschine und die Rohrlaserschneidemaschine – wurden für ihre außergewöhnliche Designinnovation und industrielle Exzellenz ausgezeichnet.

Unter ihnen erhielt der Handlaserschweißer von Bodor den renommierten „Best of the Best”-Preis – die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs –, was einen Meilenstein darstellt und den Einfluss des Unternehmens in der globalen Lasergeräteindustrie weiter stärkt.

Der 1955 ins Leben gerufene Red Dot Award zählt neben dem deutschen iF Design Award und dem US-amerikanischen IDEA Award zu den drei weltweit renommiertesten Designauszeichnungen. Der Titel „Best of the Best“ ist bekannt für seine strengen Kriterien und seinen globalen Einfluss und wird an weniger als ein Prozent der eingereichten Produkte vergeben. Damit werden Produkte ausgezeichnet, die neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Funktionalität und Ästhetik setzen.

Die Designs von Bodor verkörpern eine Philosophie, die Technologie und Ästhetik vereint. Jedes Produkt spiegelt die Erkenntnisse der Nutzer und eine menschenzentrierte Technik wider – von ergonomischen Strukturen und intuitiven Schnittstellen bis hin zu modularen Konstruktionen und Sicherheitssystemen. Diese Harmonie aus Eleganz und Leistung definiert die Philosophie von Bodor – die Verschmelzung minimalistischer Ästhetik mit fortschrittlicher Technologie. Indem Bodor Komplexität in Klarheit und Technik in Kunst verwandelt, treibt das Unternehmen Innovation und herausragendes Design in der Laserindustrie voran.

Hinter diesen Erfolgen steht das Fertigungsökosystem von Bodor. Der globale Hauptsitz in Jinan erstreckt sich über 200.000 Quadratmeter und verfügt über intelligente Produktionslinien und digitale Systeme mit einer Jahresproduktion von über 20.000 Einheiten. Der künftige südliche Hauptsitz in Shenzhen, der sich auf hochwertige Forschung und Entwicklung sowie Fertigung konzentriert, wird jährlich über 5.000 Einheiten hinzufügen und damit die Lieferketten und Servicenetzwerke in Südchina und Südostasien stärken.

Mit dieser jüngsten Auszeichnung ist Bodor die weltweit erste Marke für Lasergeräte, die die Red Dot-Auszeichnung „Best of the Best“ erhalten hat. Bis heute hat das Unternehmen fünf Red Dot Awards, vier iF Design Awards sowie internationale Auszeichnungen erhalten, darunter MUSE, Good Design (USA) und French Design Awards.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Bodor Laser seiner Vision treu: Technologie als Fundament, Design als Flügel und die Nutzer im Herzen. Durch Innovation und Designintegration liefert das Unternehmen Laserlösungen, die Funktionalität und Ästhetik vereinen und die globale Industrie in eine neue Ära intelligenter und ästhetischer Fertigung führen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380