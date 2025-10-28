Bodor Laser galardonada en la Ceremonia Red Dot Award: Design Concept 2025

SINGAPUR, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, líder mundial en soluciones de corte y soldadura láser, recibió un alto reconocimiento en la Ceremonia del Red Dot Award: Design Concept 2025 celebrada en Singapur. Tres de sus productos emblemáticos, el soldador láser portátil de próxima generación, la máquina de corte láser de láminas y la máquina de corte láser de tubos, fueron galardonados por su excepcional innovación en diseño y excelencia industrial.

Entre ellos, el soldador láser portátil de Bodor obtuvo el prestigioso galardón "Best of the Best", la máxima distinción de la competencia, marcando un hito y reforzando su influencia en la industria global de equipos láser.

Fundado en 1955, el Red Dot Award se encuentra entre los tres premios de diseño más importantes del mundo, junto con el iF Design Award de Alemania y el IDEA Award de Estados Unidos. Reconocido por sus estrictos criterios y su influencia global, el título “Best of the Best” se otorga a menos del uno por ciento de las postulaciones, celebrando productos que establecen nuevos estándares en innovación, funcionalidad y estética.

Los diseños de Bodor representan una filosofía que une la tecnología y la estética. Cada producto refleja la perspectiva del usuario y una ingeniería centrada en el ser humano, desde estructuras ergonómicas e interfaces intuitivas hasta construcciones modulares y sistemas de seguridad. Esta armonía de elegancia y rendimiento define la filosofía de Bodor: combinar la estética minimalista con la tecnología avanzada. Al transformar la complejidad en claridad y la ingeniería en arte, Bodor impulsa la innovación y la excelencia en el diseño en la industria láser.

Detrás de estos logros se encuentra el ecosistema de manufactura de Bodor. Su sede global en Jinan, que abarca 200.000 metros cuadrados, cuenta con líneas de producción inteligentes y sistemas digitales con una capacidad anual superior a las 20.000 unidades. La próxima sede en el sur, ubicada en Shenzhen, centrada en investigación y desarrollo (I + D) y manufactura de alta gama, añadirá más de 5.000 unidades al año, fortaleciendo las cadenas de suministro y las redes de servicio en el sur de China y el sudeste asiático.

Con este reciente reconocimiento, Bodor se convierte en la primera marca de equipos láser del mundo en ganar la distinción Red Dot “Best of the Best”. Hasta la fecha, la empresa ha obtenido cinco premios Red Dot, cuatro premios iF Design y premios internacionales, incluyendo MUSE, Good Design (EE. UU.) y French Design Awards.

De cara al futuro, Bodor Laser se mantiene fiel a su visión: la tecnología como base, el diseño como alas y los usuarios en el corazón. A través de la integración de la innovación y el diseño, la empresa ofrece soluciones láser que combinan funcionalidad y belleza, impulsando a la industria global hacia una nueva era de manufactura inteligente y estética.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380