Bodor Laser récompensé lors de la cérémonie du Red Dot Award 2025 dans la catégorie Design Concept (« Concept de design »)

SINGAPOUR, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, leader mondial des solutions de découpe et de soudage au laser, a été récompensé lors de la cérémonie du Red Dot Award : Design Concept 2025 à Singapour. Trois produits phares – le soudeur laser portable de nouvelle génération, la machine de découpe laser de tôles et la machine de découpe laser de tubes – ont été récompensés pour leur innovation exceptionnelle en matière de conception et leur excellence industrielle.

Parmi eux, le soudeur laser portable de Bodor a remporté le prestigieux prix « Best of the Best », la plus haute distinction du concours, marquant ainsi un tournant et renforçant son influence dans l’industrie mondiale des équipements laser.

Créé en 1955, le Red Dot Award compte parmi les trois plus prestigieuses distinctions mondiales dans le domaine du design, aux côtés du prix allemand iF Design Award et du prix américain IDEA Award. Réputé pour ses critères stricts et son influence mondiale, le prix « Best of the Best » est décerné à moins de 1 % des candidatures, récompensant ainsi les produits qui établissent de nouvelles normes en matière d’innovation, de fonctionnalité et d’esthétique.

Les créations de Bodor incarnent une philosophie alliant technologie et esthétique. Chaque produit reflète la compréhension des besoins des utilisateurs et une conception centrée sur l’humain, des structures ergonomiques et interfaces intuitives aux systèmes de construction modulaires et de sécurité. Cette harmonie entre élégance et performance définit la philosophie de Bodor : allier une esthétique minimaliste à une technologie de pointe. En transformant la complexité en clarté et l’ingénierie en art, Bodor stimule l’innovation et l’excellence en matière de conception dans l’industrie du laser.

Derrière ces réalisations se cache l’écosystème de fabrication de Bodor. Situé à Jinan et d’une superficie de 200 000 mètres carrés, le siège social international de la société dispose de lignes de production intelligentes et de systèmes numériques permettant une production annuelle supérieure à 20 000 unités. Situé à Shenzhen et axé sur la recherche et le développement haut de gamme et la fabrication, le futur siège social du Sud, quant à lui, ajoutera plus de 5 000 unités par an, renforçant ainsi les chaînes d’approvisionnement et les réseaux de services dans le sud de la Chine et en Asie du Sud-Est.

En recevant cette nouvelle distinction, Bodor devient ainsi la première marque d’équipements laser au monde à remporter le prix Red Dot « Best of the Best ». À ce jour, l’entreprise a reçu cinq Red Dot Awards, quatre iF Design Awards et des prix internationaux, notamment le MUSE, le Good Design (États-Unis) et les French Design Awards.

En ce qui concerne l’avenir, Bodor Laser demeurera fidèle à sa vision : la technologie comme fondement, le design comme ailes et les utilisateurs au cœur de ses préoccupations. Grâce à l’innovation et à l’intégration du design, l’entreprise propose des solutions laser alliant fonctionnalité et esthétique, propulsant l’industrie mondiale vers une nouvelle ère de fabrication intelligente et attrayante.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380