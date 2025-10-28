Bodor Laser זכתה לכבוד בטקס Red Dot Award לקונספט עיצובי ב-2025

סינגפור, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bodor Laser, מובילה עולמית בפתרונות חיתוך וריתוך בלייזר, זכתה להכרה יוקרתית בטקס Red Dot Award לקונספט העיצובי לשנת 2025 שנערך בסינגפור. שלושה מוצרי דגל - רתכת לייזר ידנית מהדור הבא, מכונת חיתוך גיליונות באמצעות לייזר ומכונת חיתוך צינורות באמצעות לייזר - זכו לכבוד בגין חדשנות עיצובית יוצאת דופן ומצוינות תעשייתית.

מביניהם, רתכת הלייזר הניידת של Bodor זכתה בפרס היוקרתי "הטוב ביותר מבין הטובים ביותר" - הפרס ההצטיינות הגבוה ביותר בתחרות - ובכך השיגה החברה ציון דרך שמחזק את השפעתה בתעשיית ציוד הלייזר העולמית.

Red Dot Award, שנוסד ב-1955, נמנה בין שלושת פרסי העיצוב המובילים בעולם, לצד iF Design Award הגרמני ו-IDEA Award האמריקאי. התואר "הטוב ביותר מבין הטובים ביותר", הידוע בקריטריונים המחמירים ובהשפעה עולמית שלו, מוענק לפחות מאחוז אחד מהמוצרים המוגשים - והוא חוגג מוצרים שקובעים סטנדרטים חדשים בחדשנות, פונקציונליות ואסתטיקה.

העיצובים של Bodor מגלמים פילוסופיה המאחדת טכנולוגיה ואסתטיקה. כל מוצר משקף תובנות משתמש והנדסה ממוקדת אדם - החל ממבנים ארגונומיים וממשקים אינטואיטיביים ועד לבנייה מודולרית ומערכות בטיחות. הרמוניה זו בין אלגנטיות וביצועים מגדירה את הפילוסופיה של Bodor - שילוב של אסתטיקה מינימליסטית עם טכנולוגיה מתקדמת. על ידי הפיכת מורכבות למשהו ברור ועם הנדסה שנוגעת באמנות, Bodor מניעה חדשנות ומצוינות עיצובית בתעשיית הלייזר.

מאחורי הישגים אלה עומד האקוסיסטם של הייצור של Bodor. המטה העולמי שלה בג'ינאן, המשתרע על פני 200,000 מ"ר, כולל קווי ייצור חכמים ומערכות דיגיטליות עם תפוקה שנתית העולה על 20,000 יחידות. המטה הדרומי הקרוב בשנזן, המתמקד במו"פ וייצור מתקדמים, יוסיף למעלה מ-5,000 יחידות בשנה, ויחזק את שרשראות האספקה ורשתות השירות ברחבי דרום סין ודרום מזרח אסיה.

עם הפרס האחרון הזה, Bodor הופכת למותג ציוד הלייזר הראשון בעולם שזוכה בתואר "הטוב שבטוב" של Red Dot. עד כה, החברה זכתה בחמישה פרסי Red Dot, ארבעה פרסי iF Design ופרסים בינלאומיים, כולל פרסי MUSE, Good Design (ארצות הברית) ופרסי עיצוב צרפתיים.

במבט קדימה, Bodor Laser נשארת נאמנה לחזונה - טכנולוגיה כבסיס, עיצוב ככנפיים ומשתמשים בלב. באמצעות שילוב של חדשנות ועיצוב, החברה מספקת פתרונות לייזר המאחדים פונקציונליות ויופי, ומובילה את התעשייה העולמית לעבר עידן חדש של ייצור חכם ואסתטי.

