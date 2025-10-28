Bodor Laser Memboyong Penghargaan di Seremoni Red Dot Award: Design Concept 2025

SINGAPURA, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, pemimpin global dalam solusi pemotongan dan pengelasan laser, meraih pengakuan tinggi pada seremoni Red Dot Award: Design Concept 2025 di Singapura. Tiga produk andalan yaitu mesin las laser genggam generasi berikutnya, mesin pemotong laser lembaran, dan mesin pemotong laser pipa, meraih penghargaan atas inovasi desain dan keunggulan industri yang luar biasa.

Di antara ketiganya, mesin las laser genggam Bodor dianugerahi penghargaan bergengsi “Best of the Best”—penghargaan tertinggi dalam kompetisi tersebut—yang menandai pencapaian penting dan memperkuat pengaruhnya dalam industri peralatan laser global.

Red Dot Award yang dibentuk pada tahun 1955 merupakan salah satu dari tiga penghargaan desain teratas di dunia, bersama dengan iF Design Award dari Jerman dan IDEA Award dari Amerika Serikat. Dikenal dengan kriteria yang ketat dan pengaruh globalnya, gelar “Best of the Best” diberikan kepada kurang dari satu persen produk yang diajukan Penghargaan ini menyoroti produk yang menetapkan standar baru dalam hal inovasi, fungsionalitas, dan estetika.

Desain Bodor mencerminkan filosofi yang memadukan aspek teknologi dan estetika. Setiap produk menggambarkan pemahaman tentang pengguna dan rekayasa yang berfokus pada manusia—mulai dari struktur ergonomis dan antarmuka intuitif hingga konstruksi modular dan sistem keamanan. Keselarasan antara unsur keeleganan dan performa ini menjadi ciri khas filosofi Bodor, yang menggabungkan estetika minimalis dengan teknologi canggih. Dengan mengubah kompleksitas menjadi kejelasan dan rekayasa menjadi karya seni, Bodor mendorong inovasi dan keunggulan desain dalam industri laser.

Semua pencapaian ini didukung oleh ekosistem manufaktur Bodor yang kuat. Kantor Pusat Globalnya di Jinan, yang terletak di area seluas 200.000 meter persegi, dilengkapi dengan lini produksi cerdas dan sistem digital dengan ouput tahunan di atas 20.000 unit. Kantor Pusat Wilayah Selatan yang akan hadir di Shenzhen, berfokus pada Litbang serta manufaktur kelas atas, akan menambah output lebih dari 5.000 unit per tahun, yang memperkuat rantai pasokan dan jaringan layanan di Tiongkok Selatan serta Asia Tenggara.

Dengan diraihnya penghargaan terbaru ini, Bodor menjadi merek peralatan laser pertama di dunia yang membawa pulang penghargaan “Best of the Best” dari Red Dot. Sejauh ini, perusahaan Bodor telah menerima lima Red Dot Award, empat iF Design Award, serta berbagai penghargaan internasional lainnya, termasuk MUSE, Good Design (AS), dan French Design Award.

Ke depannya, Bodor Laser tetap berpegang teguh pada visinya, dengan menjadikan teknologi sebagai fondasi, desain sebagai sayap, dan pengguna sebagai intinya. Melalui integrasi inovasi dan desain, perusahaan menghadirkan solusi laser yang menyatukan fungsionalitas dan keindahan, yang mendorong industri global menuju era baru manufaktur yang cerdas dan estetis.

Foto yang menyertai pengumuman tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380