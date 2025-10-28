Bodor Laser, 레드닷 어워드: 디자인 콘셉트 2025에서 수상

싱가포르, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 레이저 절단 및 용접 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업인 Bodor Laser가 싱가포르에서 열린 레드닷 어워드: 디자인 콘셉트 (Red Dot Award: Design Concept) 2025 시상식에서 높은 평가를 받았다. 차세대 휴대형 레이저 용접기, 시트 레이저 절단기, 튜브 레이저 절단기 등 3개의 대표 제품이 혁신적인 디자인과 산업적 우수성을 인정받아 수상했다.

이 중 Bodor의 휴대형 레이저 용접기는 경쟁 부문 최고 영예인 ‘Best of the Best’ 상을 수상하며 글로벌 레이저 장비 산업에서의 영향력을 한층 강화하는 중요한 이정표를 세웠다.

1955년에 설립된 레드닷 어워드는 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히며, 엄격한 심사 기준과 글로벌 영향력으로 유명하다. ‘Best of the Best’ 타이틀은 전체 출품작의 1% 미만에게만 주어지며, 혁신성, 기능성, 심미성 면에서 새로운 기준을 제시한 제품에게 수여된다.

Bodor의 디자인은 기술과 미학을 조화롭게 결합하는 철학을 구현한다. 인체공학적 구조, 직관적 인터페이스, 모듈형 설계, 안전 시스템에 이르기까지 모든 제품은 사용자에 대한 깊은 이해와 인간 중심의 엔지니어링을 반영한다. 우아함과 성능의 조화는 Bodor의 정체성을 이루며, 미니멀한 미학에 최첨단 기술을 결합한 결과다. 복잡함을 명확함으로, 엔지니어링을 예술로 승화시키는 방식으로 Bodor는 레이저 산업의 혁신과 디자인 우수성을 이끌고 있다.

이러한 성취 뒤에는 Bodor의 강력한 제조 생태계가 있다. 지난(濟南)에 위치한 글로벌 본사는 20만 제곱미터 규모로, 지능형 생산 라인과 디지털 시스템을 갖추고 있으며 연간 2만 대 이상의 생산 능력을 보유한다. 또한, 고급 연구개발 및 제조를 담당할 예정인 선전에 설립되는 남부 본사는 매년 5천 대 이상의 생산을 추가하며, 중국 남부 및 동남아시아 전역에서 공급망과 서비스 네트워크를 한층 강화할 예정이다.

이번 수상을 통해 Bodor는 전 세계 레이저 장비 브랜드 가운데 최초로 레드닷 “Best of the Best” 상을 받은 기업이 됐다. 현재까지 Bodor는 레드닷 어워드 5회, iF 디자인 어워드 4회를 비롯해 MUSE, 미국 굿디자인, 프렌치 디자인 어워드 등 다양한 국제 디자인상을 받으며 글로벌 디자인 경쟁력을 입증했다.

앞으로도 Bodor Laser는 기술을 기반으로, 디자인을 날개로, 사용자를 중심에 두겠다는 비전을 이어갈 계획이다. 혁신과 디자인의 융합을 통해 기능과 미학을 모두 갖춘 레이저 솔루션을 제공하며, 글로벌 산업을 지능형·심미적 제조의 새로운 시대로 이끌어 나갈 것으로 기대된다.

