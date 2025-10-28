Bodor Laser Diraikan di Majlis Anugerah Red Dot: Reka Bentuk Konsep 2025

SINGAPURA, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser, peneraju global dalam penyelesaian pemotongan dan kimpalan laser, telah menerima pengiktirafan tinggi di majlis Anugerah Red Dot: Reka Bentuk Konsep 2025 yang berlangsung di Singapura. Tiga produk utama—mesin kimpalan laser pegang tangan generasi baharu, mesin pemotongan laser kepingan dan mesin pemotongan laser tiub—telah dianugerahkan atas inovasi reka bentuk yang luar biasa serta kecemerlangan dalam bidang industri.

Antaranya, mesin kimpalan laser pegang tangan Bodor telah merangkul anugerah berprestij “Best of the Best”—pengiktirafan tertinggi dalam pertandingan tersebut—menandakan satu pencapaian penting dan mengukuhkan kedudukannya dalam industri peralatan laser globalnya.

Ditubuhkan pada tahun 1955, Anugerah Red Dot merupakan antara tiga penghargaan reka bentuk terkemuka dunia, seiring dengan Anugerah Reka Bentuk iF dari Jerman dan Anugerah IDEA dari Amerika Syarikat. Dikenali dengan kriteria penilaian yang ketat dan pengaruh global, gelaran “Best of the Best” hanya dianugerahkan kepada kurang daripada satu peratus penyertaan—mengiktiraf produk yang menetapkan penanda aras baharu dalam inovasi, fungsi dan estetika.

Reka bentuk Bodor mencerminkan falsafah yang menggabungkan teknologi dan estetika. Setiap produk mencerminkan pemahaman mendalam terhadap pengguna dan kejuruteraan berpusatkan manusia—daripada struktur ergonomik dan antara muka intuitif kepada binaan modular dan sistem keselamatan. Keharmonian antara keanggunan dan prestasi ini menjadi asas falsafah Bodor—menggabungkan estetika minimalis dengan teknologi canggih. Dengan menjadikan kerumitan sebagai kejelasan dan kejuruteraan sebagai seni, Bodor terus memacu inovasi dan kecemerlangan reka bentuk dalam industri laser.

Di sebalik pencapaian ini terletak ekosistem pembuatan Bodor yang kukuh. Ibu Pejabat Globalnya di Jinan, yang meliputi keluasan 200,000 meter persegi, dilengkapi dengan barisan pengeluaran pintar dan sistem digital, dengan kapasiti tahunan melebihi 20,000 unit. Ibu Pejabat Selatan yang bakal dibuka di Shenzhen, yang memfokuskan kepada R&D dan pembuatan berteknologi tinggi, dijangka menambah lebih 5,000 unit setahun, sekali gus memperkukuh rantaian bekalan dan perkhidmatan di Selatan China dan Asia Tenggara.

Dengan penghormatan terbaharu ini, Bodor menjadi jenama peralatan laser pertama di dunia yang memenangi gelaran “Best of the Best” daripada Red Dot. Sehingga kini, syarikat telah meraih lima Anugerah Red Dot, empat Anugerah Reka Bentuk iF serta pelbagai anugerah antarabangsa termasuk MUSE, Good Design (AS) dan Anugerah Reka Bentuk Perancis.

Melangkah ke hadapan, Bodor Laser kekal teguh pada visinya—teknologi sebagai asas, reka bentuk sebagai sayap dan pengguna sebagai teras. Menerusi inovasi serta integrasi reka bentuk, syarikat ini menawarkan penyelesaian laser yang menyatukan fungsi dan keindahan, sekali gus menggerakkan industri global ke arah era baharu pembuatan yang pintar dan estetik.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380