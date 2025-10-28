Bodor Laser 于 2025 年 Red Dot Award 颁奖典礼荣膺殊荣

新加坡, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球激光切割与焊接解决方案的领导者 Bodor Laser 在新加坡举行的 2025 年红点设计概念大奖 (Red Dot Award: Design Concept 2025) 颁奖典礼上荣获高度认可。 新一代手持激光焊接机、板材激光切割机和管材激光切割机这三款旗舰产品凭借卓越的设计创新与工业水准而获得殊荣。

其中，Bodor 的手持激光焊接机一举斩获了享有盛誉的 “Best of the Best” 奖项，也是该竞赛的至高荣誉，这一成果标志着该品牌的重要里程碑，并巩固了其在全球激光设备行业的影响力。

Red Dot Award 创立于 1955 年，与德国的 iF Design Award 和美国的 IDEA Award 并列为世界三大顶级设计奖项。 “Best of the Best” 称号以其严格的评审标准和全球影响力著称，仅有不到百分之一的参赛作品能够获此殊荣，其旨在表彰在创新、功能性和美学上树立新标准的产​​品。

Bodor 的设计体现了技术与美学相融合的理念。 每款产品都反映了对用户需求的洞察和以人为本的工程设计——从符合人体工学的结构、直观的界面，到模块化构造和安全系统。 这种优雅与性能的和谐统一定义了 Bodor 将极简美学与先进技术相结合的理念。 通过化繁为简，将工程转化为艺术，Bodor 推动了激光行业的创新发展与设计卓越性提升。

这些成就背后的支撑力量，正是 Bodor 的制造生态系统。 其位于济南的全球总部，占地面积达 20 万平方米，拥有智能生产线和数字化系统，年产可超过 20,000 台。 即将落成的南方总部位于深圳，专注于高端研发与制造，将每年新增超过 5,000 台产能，并加强在华南及东南亚地区的供应链和服务网络。

凭借这一最新荣誉，Bodor 成为了全球首个赢得 Red Dot “Best of the Best” 的激光设备品牌。 截至目前，该公司已获得五项 Red Dot Award、四项 iF Design Award，以及包括 MUSE、美国 Good Design 奖和 French Design Award 在内的多项国际大奖。

展望未来，Bodor Laser 始终秉持其愿景——以技术为根基，以设计为翅膀，以用户为中心。 通过融合创新与设计，该公司致力于提供功能与美感兼具的激光解决方案，以推动全球工业迈向智能化与美学制造的新纪元。

