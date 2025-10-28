Bodor Laser 於 2025 年紅點設計概念頒獎典禮獲得嘉獎

新加坡, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 激光切割與焊接解決方案的全球領導者 Bodor Laser，於新加坡舉行的 2025 年紅點設計概念頒獎典禮上獲得高度讚譽。 新一代手持激光焊接機、板材激光切割機及管材激光切割機這三款旗艦產品，憑非凡設計創新與工業卓越表現獲得表彰。

特別值得一提的是，Bodor 手持激光焊接機勇奪享負盛名的「最佳設計獎」，也就是比賽中的最高榮譽。這標誌著重大里程碑，並鞏固其在全球激光設備行業的影響力。

紅點設計大獎 (Red Dot Award) 在 1955 年創立，與德國 iF 設計獎 (iF Design Award) 及美國國際卓越獎 (IDEA Award) 並列全球三大設計獎項。 素以嚴格標準及全球影響力著稱的「最佳設計獎」，僅授予少於百分之一的參賽作品，旨在嘉許於創新、功能及美學樹立新典範的產品。

Bodor 的設計體現科技與美學融合的理念。 每款產品均貫徹用戶洞察與人本工程理念——從人體工學結構及簡單直觀界面，以至模組化建構及安全系統，全方位覆蓋。 優雅設計與卓越性能的協調一致確立 Bodor 的理念，將極簡美學與尖端技術融為一體。 透過以簡馭繁、以工藝成就藝術，Bodor 正推動激光領域不斷追求創新突破及設計巔峰。

輝煌榮耀的背後，源自 Bodor 強大的製造生態系統。 位於濟南的全球總部坐擁 200,000 平方米空間，將智能生產線與數碼系統集於一身，年產量逾 20,000 部。 即將啟用的深圳南方總部將專注高端研發與製造，每年新增產能超過 5,000 部，強化華南及東南亞地區的供應鏈及服務網絡。

憑藉此最新榮譽，Bodor 成為全球首個榮獲紅點「最佳設計獎」殊榮的激光設備品牌。 時至今日，公司已獲得五項紅點設計大獎、四項 iF 設計大獎，以及包括繆思設計獎 (MUSE)、美國優良設計獎 (Good Design) 及法國設計獎 (French Design Awards) 在內的國際殊榮。

展望未來，Bodor Laser 始終堅守企業願景——科技為本、設計為翼、用戶為心。 透過融合創新與設計，公司提供實用與美感並存的激光解決方案，推動全球製造業邁向智能與美感並存的新紀元。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380