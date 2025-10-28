Virtune ottaa käyttöön Chainlinkin Proof of Reserve -ratkaisun yli 450 miljoonan USD:n arvoisissa digitaalisten omaisuuserien ETP:issään vahvistaakseen institutionaalista läpinäkyvyyttä

Virtune, ruotsalainen kryptovaroihin erikoistunut säännelty varainhoitoyhtiö ja pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) liikkeeseenlaskija, on ottanut käyttöön Chainlinkin Proof of Reserve -ratkaisun lisätäkseen läpinäkyvyyttä ETP-tuotteidensa taustalla oleviin omaisuuseriin.

Tukholma, 28. lokakuuta 2025 – Virtune AB (Publ), johtava ruotsalainen säännelty digitaalisten omaisuuserien varainhoitoyhtiö ja krypto-ETP:ien liikkeeseenlaskija, ilmoittaa tänään ottaneensa käyttöön Chainlinkin standardin varmennettaville dataratkaisuille kaikissa digitaalisen omaisuuden ETP-tuotteissaan. Tämä strateginen integraatio nostaa Virtunen yhdeksi maailman merkittävimmistä Chainlink Proof of Reserve -teknologian käyttäjistä.

Virtune ottaa käyttöön Chainlink Proof of Reserve -ratkaisun tavoitteenaan laajentaa sen käyttö kaikkiin yhtiön krypto-ETP:iin, alkaen seuraavista tuotteista:

Virtune Bitcoin ETP





Virtune Bitcoin Prime ETP





Virtune Chainlink ETP





Virtune Arbitrum ETP





Virtune Polygon ETP





Virtune Staked Solana ETP





Yhtiöllä on yli 450 miljoonaa USD hallinnoitavia varoja (AUM) 19 ETP-tuotteessa ja yli 150 000 sijoittajaa. Virtunen tuotteet ovat listattuina useissa johtavissa eurooppalaisissa pörsseissä, kuten Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam ja Euronext Paris.

Chainlink Proof of Reserve mahdollistaa Virtunen hallinnoimien kryptovaroihin perustuvien varantojen julkisen ja läpinäkyvän todentamisen ilman, että yksittäisiä lompakko-osoitteita paljastetaan. Myös tilanteissa, joissa varoja siirretään esimerkiksi avainten vaihtamisen tai muiden rutiinitoimenpiteiden vuoksi, Chainlink Proof of Reserve varmistaa, että varannot ovat aina täysin tallella ja että Virtunen ETP:t ovat aina 100-prosenttisesti fyysisesti katettuja taustalla olevilla kryptovaroilla.

Johdon kommentit

”Läpinäkyvyys ETP-tuotteidemme taustalla olevista omaisuuseristä on keskeinen osa Virtunen missiota. Chainlink Proof of Reserve on alan standardi lohkoketjuperusteiselle varantotodennukselle, ja tämän ratkaisun käyttöönotto mahdollistaa meille reaaliaikaisen ja väärentämättömän näkymän varantoihimme. Tämä on merkittävä askel kohti suurempaa luottamusta tuotteisiimme ja kohti korkeampaa läpinäkyvyyden tasoa krypto-ETP-markkinoilla.”

— Christopher Kock, toimitusjohtaja ja perustaja, hallituksen jäsen Virtune AB:ssa

Pääomamarkkinoiden digitalisoituessa vaatimukset riskienhallinnalle ja tietoraportoinnille muuttuvat. Chainlink Proof of Reserve, joka perustuu Chainlinkin SmartData-kehykseen, mahdollistaa reaaliaikaisen, lohkoketjussa tapahtuvan vakuuksien varmentamisen – tarjoten institutionaalisen tason varmuutta, joka täydentää perinteisiä säilytys- ja tilintarkastuskäytäntöjä.

”Se, että Virtune integroi Chainlink Proof of Reserven koko ETP-tuotevalikoimaansa, on merkittävä edistysaskel läpinäkyvyyden ja luottamuksen saralla digitaalisten omaisuuserien markkinoilla. Kun institutionaaliset tuotteet kytkeytyvät yhä tiiviimmin lohkoketjuinfrastruktuuriin, reaaliaikaisesti todennettava data muuttuu elintärkeäksi. Olemme ylpeitä voidessamme tukea Virtunea uuden standardin luomisessa lohkoketjuperusteiselle rahoitukselliselle läpinäkyvyydelle ja tulevaisuuden pääomamarkkinoiden kehitykselle.”

— Colin Cunningham, Global Head of Tokenization & Alliances, Chainlink Labs

Tämä läpinäkyvyyden taso edustaa merkittävää edistysaskelta lohkoketjujen taloudellisessa ehey­dessä ja osoittaa, että kryptosijoitustuotteet voivat saavuttaa – ja jopa ylittää – perinteiset läpinäkyvyysstandardit. Virtunen johtava asema Chainlink Proof of Reserve -teknologian käyttöönotossa merkitsee tärkeää virstanpylvästä paitsi yhtiölle itselleen, myös koko alalle matkalla kohti avoimempia ja vastuullisempia digitaalisia markkinoita.

Tietoa Chainlinkista

Chainlink on lohkoketjuteollisuuden selkäranka – maailmanlaajuinen standardi, joka yhdistää lohkoketjut reaalimaailman dataan, muihin lohkoketjuihin, viranomaisjärjestelmiin ja yritysinfrastruktuureihin. Chainlink on mahdollistanut kymmenien biljoonien dollarien arvosta transaktioita lohkoketjutaloudessa ja tukee keskeisiä käyttötapauksia DeFi-sektorilla, pankeissa, reaalimaailman omaisuuserien tokenisoinnissa (RWA), cross-chain-ratkaisuissa ja monessa muussa. Chainlinkia hyödyntävät muun muassa Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX ja Lido. Lisätietoa osoitteessa chain.link .

Tietoa Virtune AB (Publ):sta

Virtune on ruotsalainen säännelty digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja ja 100 % fyysisesti katettujen krypto-ETP:ien liikkeeseenlaskija. Yhtiö on kasvanut nopeasti Pohjoismaissa sen jälkeen, kun se lanseerasi ensimmäisen ETP-tuotteensa Nasdaq Stockholmissa toukokuussa 2023. Tällä hetkellä Virtune hallinnoi yli 450 miljoonan USD:n arvoisia varoja ja sillä on yli 150 000 institutionaalista ja yksityistä sijoittajaa. Yhtiö on alusta alkaen rakentanut toimintansa sijoittajansuojan, läpinäkyvyyden ja innovaation varaan – sekä vahvalla halulla kouluttaa markkinaa krypto-omaisuuseristä ja ETP-tuotteista.

Lehdistökontakti

Christopher Kock

Toimitusjohtaja, Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64