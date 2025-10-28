Virtune implementerar Proof of Reserve lösning från Chainlink i sina krypto-ETP:er med över 4,2 miljarder kronor i förvaltat kapital för ökad institutionell transparens

Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av börshandlade produkter (ETP), har implementerat Chainlinks Proof of Reserve-lösning för att öka transparensen kring de underliggande tillgångarna i sina ETP:er.

Stockholm, 28 oktober 2025 – Virtune AB (Publ), en ledande svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av ETP:er, meddelar idag att bolaget har implementerat Chainlinks standard för verifierbar data i sina krypto-ETP:er. Denna strategiska implementation positionerar Virtune som en av de största aktörerna globalt att implementera Chainlink Proof of Reserve.

Virtune inför Chainlink Proof of Reserve med målet att implementera lösningen i samtliga krypto-ETP:er, med start i följande produkter:

Virtune Bitcoin ETP





Virtune Bitcoin Prime ETP





Virtune Chainlink ETP





Virtune Arbitrum ETP





Virtune Polygon ETP





Virtune Staked Solana ETP





Med över 4,2 miljarder kronor i förvaltat kapital (AUM) fördelat på 19 ETP:er och över 150 000 investerare, är dessa produkter noterade på ledande europeiska börser såsom Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors, Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam och Euronext Paris.

Chainlink Proof of Reserve möjliggör verifiering och offentlig rapportering av de sammanlagda underliggande kryptotillgångarna utan att avslöja enskilda plånboksadresser. Även vid exempelvis nyckelrotation eller andra rutinmässiga överföringar, säkerställer Chainlink Proof of Reserve att intressenter kan känna förtroende för att reserverna alltid är intakta - och att Virtunes ETP:er alltid är 100% fysiskt backade av de underliggande kryptotillgångarna.

Kommentarer från ledningen

”Att tillhandahålla transparens kring de tillgångar som backar våra krypto-ETP:er är en central del av vårt uppdrag på Virtune. Chainlink Proof of Reserve är branschstandarden för onchain-reservverifiering, och genom integrationen kan vi erbjuda realtidsbaserad och manipulationssäker insyn i våra reserver. Detta är ett viktigt steg mot att stärka förtroendet för våra produkter och höja ribban för transparens inom krypto-ETP-marknaden.”

— Christopher Kock, VD och medgrundare, styrelseledamot i Virtune

När kapitalmarknaderna digitaliseras förändras kraven på riskhantering och informationsgivning. Chainlink Proof of Reserve, som bygger på Chainlinks SmartData-ramverk, möjliggör realtidsbaserad, onchain-verifiering av säkerheter - vilket erbjuder institutionell nivå av tillit som kompletterar traditionell förvaring och revision.

”Virtunes integration av Chainlink Proof of Reserve i hela deras produktutbud markerar ett stort steg framåt för transparens och förtroende inom digitala tillgångsmarknader. I takt med att institutionella produkter integreras allt djupare med blockkedjeinfrastruktur blir verifierbar data i realtid avgörande. Vi är stolta över att stötta Virtune i att sätta en ny standard för finansiell transparens onchain och bidra till utvecklingen av framtidens kapitalmarknader.”

— Colin Cunningham, Global Head of Tokenization & Alliances, Chainlink Labs

Denna nivå av transparens representerar ett betydande framsteg för finansiell integritet onchain – och visar att kryptobaserade investeringsprodukter kan uppfylla och till och med överträffa traditionella transparensstandarder. Virtunes ledarskap i att implementera Chainlink Proof of Reserve är inte bara en milstolpe för bolaget, utan även för den bredare utvecklingen mot en mer öppen och ansvarstagande digital tillgångsmarknad.

Om Chainlink

Chainlink är ryggraden i blockkedjeindustrin – den globala standarden för att koppla samman blockkedjor med verklig data, andra blockkedjor, statliga system och företagssystem. Chainlink har möjliggjort transaktionsvärden på tiotals biljoner USD i blockkedjeekonomin och driver centrala användningsområden inom DeFi, bank, tokenisering av verkliga tillgångar (RWA), cross-chain och mycket mer. Chainlink används av stora finansiella infrastrukturer, institutioner och ledande DeFi-protokoll såsom Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX, Lido med flera. Läs mer på chain.link .

Om Virtune AB (Publ)

Virtune är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av 100% fysiskt backade ETP:er. Bolaget har haft en snabb tillväxt i Norden sedan lanseringen av sin första ETP på Nasdaq Stockholm i maj 2023. Idag förvaltar Virtune över 4,2 miljarder kronor i tillgångar och har fått förtroende från mer än 150 000 institutionella och privata investerare. Sedan starten har Virtune haft investerarskydd, transparens och innovation som kärnvärden – med en stark vilja att utbilda marknaden om kryptotillgångar och ETP:er.

Presskontakt

Christopher Kock

VD, Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64