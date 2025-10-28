Kaldalón hf.: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

Vísað er til hluthafafundar Kaldalóns hf. („Kaldalón“ eða „félagið“) sem haldinn var þann 2. júlí 2024 þar sem samþykkt var að heimila stjórn félagsins að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að félagið, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, eigi allt að 10% af hlutafé þess, þ.e. að hámarki kr. 1.119.568.483 eða 111.956.848 hluti (hver að nafnvirði tíu krónur), í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun í samræmi við ákvæði 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021. Heimild hluthafafundar gildir til 2. júlí 2026.
Kaldalón nýtti árið 2024 kr. 613.868.947 til kaupa á 33.700.150 hlutum af fyrrgreindri heimild. Til viðbótar hefur Kaldalón á árinu 2025 keypt 14.189.921 eigin hluti fyrir kr. 349.999.991 samkvæmt endurkaupaáætlun sem lauk 20. október 2025. Í dag á Kaldalón hf. 14.189.921 eigin hluti sem nemur 1,31% af útgefnum hlutum félagsins.
Á grundvelli framangreindrar samþykktar hluthafafundar ákvað stjórn Kaldalóns þann 27. október 2025 að nýta hluta framangreindrar heimildar og koma á endurkaupaáætlun um framkvæmd kaupa á hlutum. Markmið áætlunarinnar er að lækka útgefið hlutafé félagsins. Áætlað er nú að kaupa allt að 9.000.000 hluti sem samsvarar 0,83% af útgefnum hlutum, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna nemi ekki hærri fjárhæð en kr. 250.000.000. Framkvæmd áætlunarinnar hefst þriðjudaginn 28. október 2025 og mun áætlun vera í gildi þar til öðru hvoru framangreindra viðmiða um magn eða fjárhæð er náð, en þó ekki lengur en til 31. desember 2025.
Íslandsbanki hf. mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar og taka allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu.
Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í viðskiptakerfi Nasdaq á Íslandi, hvort sem er hærra. Kaupin verða framkvæmd í áföngum, þó þannig að kaup hvers dags verða að hámarki 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf Kaldalóns í Kauphöll Íslands á síðustu 20 viðskiptadögum fyrir kaupdag, sbr. 3. mgr. 3 gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnar (EBS) nr. 2016/1052. Íslandsbanki mun annast útreikning á meðaltali daglegra viðskipta og bera ábyrgð á að framkvæmd endurkaupanna fari ekki yfir leyfilegt hámark.
Endurkaupaáætlunin verður framkvæmd í samræmi við lög og reglur á Íslandi eins og við á, þar með talin Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik („MAR“) og ákvæði framseldar reglugerðar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2016/1052, sem og íslensk lög um hlutafélög nr. 2/1995, lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum auk reglna nr. 1275/2024 um sama efni. Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir.
Nánari upplýsingar veitir
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is