COMMUNIQUÉ DE PRESSE Canéjan, le mardi 28 octobre 2025





INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, CYBERSÉCURITÉ ET CLOUD SOUVERAIN :

CHEOPS TECHNOLOGY LANCE UN TOUR DE FRANCE

POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ ET LA SOUVERAINETÉ DES PME ET ETI

L’intelligence artificielle n’est plus un horizon lointain : elle bouleverse déjà l’ensemble des organisations et des filières économiques. Pour les PME, les ETI et les collectivités territoriales, l’heure n’est plus à l’observation mais à l’action, accompagnées pour y parvenir d’experts de la transformation numérique. À travers un Tour de France inédit dans chaque région, CHEOPS TECHNOLOGY entend montrer que des solutions souveraines, sécurisées et accessibles existent aujourd’hui pour mettre l’IA, le Cloud, la Cybersécurité et les infrastructures technologiques au service de la performance.

L’IA, une urgence stratégique pour les organisations françaises

Si les dirigeants d’entreprises ont pris conscience de l’urgence, les organisations françaises accusent encore un retard préoccupant, notamment parmi les petites et moyennes entreprises. Selon Bpifrance Le Lab, 58 % des patrons de PME et d’ETI estiment que l’intelligence artificielle est une question de survie à moyen terme, mais seuls un tiers ont commencé à déployer une stratégie concrète. De son côté, Sage France révèle que 35 % des PME déclarent avoir intégré l’IA, le plus souvent de manière superficielle et limitée à quelques usages ponctuels. L’IA générative progresse, mais là encore timidement : 31 % des PME l’expérimentent, et seules 8 % en font un usage régulier.

Ce décalage est d’autant plus inquiétant que les bénéfices sont déjà tangibles : l’IA permet en moyenne un gain de 2 à 4 heures par semaine sur les tâches de support, soit 4 à 9 % d’efficacité supplémentaire pour les petites structures, et pourrait générer jusqu’à 3 points de rentabilité en plus d’ici 2030 dans l’industrie. Chaque mois de retard est donc une opportunité perdue en productivité, compétitivité et attractivité.

CHEOPS TECHNOLOGY, un acteur de confiance au service de la souveraineté numérique

Forte de ses 750 collaborateurs répartis dans les 12 implantations partout en France, au plus près de ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY est reconnu comme un acteur clé de la transformation numérique des PME, ETI et collectivités territoriales. Son positionnement unique associe innovation, performance et souveraineté numérique, en particulier dans les domaines du Cloud hybride, de la Cybersécurité et de l’IA. Sa mission : offrir aux organisations françaises de toutes tailles des solutions souveraines, performantes et sécurisées, pour leur permettre de franchir un cap décisif sans compromettre leur indépendance technologique.

Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur général de CHEOPS TECHNOLOGY, déclare : « L’innovation, la souveraineté et la performance ne doivent pas être réservées aux grands groupes et surtout pas bradées à des prestataires américains ou chinois, qui peuvent exploiter toutes les données transmises pour enrichir leurs modèles. Chaque PME/ETI, chaque collectivité a besoin de solutions d’IA, de Cybersécurité et de Cloud souverain pour rester compétitive et protéger ses données. C’est exactement ce que nous voulons démontrer avec ce Tour de France : l’IA est là, elle est accessible, et elle peut être déployée de manière responsable et sécurisée. Notre métier, c’est justement de permettre à ces organisations d’exploiter les meilleures technologies du marché de façon souveraine ! »

Un Tour de France pour mobiliser et sensibiliser

CHEOPS TECHNOLOGY lancera dès le 5 novembre 2025 son Tour de France, placé sous le signe de la performance, de la résilience et de la souveraineté. Dix étapes sont prévues à Bordeaux (5 novembre), Toulouse (6 novembre), Rouen (19 novembre), Lille (20 novembre), Lyon (27 novembre), Nancy (2 décembre), Strasbourg (3 décembre), Orléans (9 décembre), Nantes (10 décembre) et Paris (11 décembre). L’ambition : convaincre les dirigeants et décideurs que l’IA, la Cybersécurité et le Cloud Souverain ne sont pas l’apanage des géants, mais une réalité concrète et accessible à toutes les structures.

Au programme :

Des conférences plénières pour décrypter les grands enjeux stratégiques de l’IA, de la Cybersécurité, du Cloud et des enjeux de la souveraineté de telles solutions

pour décrypter les grands enjeux stratégiques de l’IA, de la Cybersécurité, du Cloud et des enjeux de la souveraineté de telles solutions Des ateliers pratiques sur le déploiement de LLM en entreprise, la sauvegarde hybride, la Cybersécurité (SOC), la Data Fabric, ou encore des nouveaux enjeux de la virtualisation de serveurs

sur le déploiement de LLM en entreprise, la sauvegarde hybride, la Cybersécurité (SOC), la Data Fabric, ou encore des nouveaux enjeux de la virtualisation de serveurs Des temps d’échanges et de networking avec nos experts, partenaires et dirigeants pour favoriser l’action et les retours d’expérience.





Pour ce Tour de France, CHEOPS TECHNOLOGY s'entoure de partenaires technologiques de premier plan tels que Microsoft, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, Dell Technologies, Aruba Networks, Commvault, Fortinet, Systancia, Scality, NetApp, Trend Micro et Varonis, afin de proposer des solutions innovantes et souveraines en matière de Cloud, d'IA et de Cybersécurité aux PME, ETI et collectivités territoriales.

En réunissant acteurs publics et privés, décideurs et experts, le Tour de France des régions CHEOPS TECHNOLOGY ambitionne notamment d’accélérer l’adoption de l’IA en France et de sensibiliser aux enjeux de la Cybersécurité, dans un cadre éthique, souverain et sécurisé. À l’heure où la course à l’IA s’accélère dans le monde entier, il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour toutes les organisations qui refusent de subir et veulent au contraire transformer ces bouleversements en opportunités.

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain et de la Cybersécurité, notamment pour les PME et ETI régionales, les établissements publics et les collectivités locales. Acteur de référence de la transformation numérique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché IT. Forte de plus de 750 collaborateurs répartis dans 12 implantations partout en France et d’une filiale en Suisse, CHEOPS TECHNOLOGY exploite huit datacenters au plus près des besoins de ses clients. CHEOPS TECHNOLOGY a dépassé en 2024 les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sur 12 mois. CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE