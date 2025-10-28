FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 20 au 24 octobre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 20/10/2025 au 24/10/2025

Publication du 28/10/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2720/10/2025FR0000074759 130 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2721/10/2025FR0000074759 122 24,91639XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/10/2025FR0000074759 132 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2723/10/2025FR0000074759 7 308 24,90XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3920/10/2025 13:25:13FR0000074759 25,00EUR 130XPAR1110447-3073b293FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/10/2025 09:07:07FR0000074759 24,80EUR 8XPAR1110447-513b294FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/10/2025 09:21:40FR0000074759 24,80EUR 43XPAR1110447-1025b294FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/10/2025 12:13:11FR0000074759 25,00EUR 25XPAR1110447-1793b294FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/10/2025 12:13:11FR0000074759 25,00EUR 20XPAR1110447-2049b294FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/10/2025 12:13:11FR0000074759 25,00EUR 26XPAR1110447-2305b294FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/10/2025 10:37:11FR0000074759 25,00EUR 17XPAR1110447-769b295FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/10/2025 10:48:36FR0000074759 25,00EUR 50XPAR1110447-1025b295FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/10/2025 11:33:52FR0000074759 25,00EUR 16XPAR1110447-1281b295FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/10/2025 12:21:07FR0000074759 25,00EUR 49XPAR1110447-1537b295FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/10/2025 11:21:56FR0000074759 24,90EUR 136XPAR1110447-2049b296FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/10/2025 12:29:05FR0000074759 24,90EUR 7 171XPARact20251023-102905-778-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3923/10/2025 13:43:57FR0000074759 24,90EUR 1XPAR1110447-2305b296FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

