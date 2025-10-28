MEDDELELSE NR. 295

28. oktober 2025





Opjustering

ChemoMetec oplever en stigende interesse for sin teknologi, herunder ikke mindst XcytoMatic platformen, og forventer som følge heraf en positiv udvikling i salg og indtjening i særligt den sidste del af regnskabsåret 2025/26.

Der forventes således nu en omsætning i regnskabsåret 2025/26 på DKK 565-580 mio. mod senest udmeldt DKK 545-565 mio. mens EBITDA forventes at ligge i intervallet DKK 320-335 mio. mod senest udmeldt DKK 295-315 mio.

ChemoMetecs periodemeddelelse for 1. kvartal 2025/26 forventes offentliggjort den 6. november 2025.





Yderligere oplysninger

Martin Helbo Behrens, CEO

Telefon: (+45) 48 13 10 20

Kim Nicolajsen, CFO

Telefon: (+45) 48 13 10 20

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com