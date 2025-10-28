Karolinska Development investerar 7,5 miljoner SEK för att stödja BOOST Pharmas fortsatta utveckling av BT-101 mot klinisk fas 3

STOCKHOLM, SVERIGE - 28 oktober 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolaget har deltagit med sin pro rata-andel om 7,5 miljoner kronor i portföljbolaget BOOST Pharmas senaste finansieringsrunda. Totalt tillför finansieringen, som är strukturerad som ett konvertibelt lån, 15 MSEK till BOOST Pharma. Investeringen stödjer fortsatta förberedelser inför den kliniska fas III-studien av BT-101, en banbrytande stamcellsbaserad behandling av osteogenesis imperfecta (OI), även kallad brittle bone disease.

BOOST Pharma, ett kliniskt utvecklingsbolag inom bioteknik, utvecklar BT-101 som en ny mesenkymal stamcellsterapi för spädbarn födda med osteogenesis imperfecta (OI) – en sjukdom som kännetecknas av sköra ben, frekventa frakturer och skelettdeformiteter. Behandlingen är utformad för att minska frakturfrekvensen hos drabbade barn och kan erbjuda en betydande behandlingsfördel under de första levnadsåren, då de flesta frakturer uppstår. Genom kapitalet från denna finansiering avser BOOST Pharma att accelerera det pågående kliniska programmet och ta ett steg närmare att kunna erbjuda den första sjukdomsmodifierande terapin för OI.

Efter positiva resultat från en klinisk fas 2-studie (BOOSTB4) förbereder BOOST Pharma nu för en registreringsgrundande fas 3-studie med BT-101. I BOOSTB4 uppvisade BT-101 en god säkerhetsprofil, tolererades väl och var förknippad med en minskning av frakturfrekvensen med mer än 75 procent hos barn med osteogenesis imperfecta.

Det konvertibla lånet uppgick totalt till 15 MSEK och omfattade lika deltagande från Industrifonden och Karolinska Development.

”BOOST Pharma fortsätter att göra imponerande framsteg i utvecklingen av en verkligt transformativ behandling för barn som lider av osteogenesis imperfecta. Vi är glada att fortsätta stödja bolaget och bidra till utvecklingen av detta viktiga kliniska program,” säger Viktor Drvota, VD för Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i BOOST Pharma uppgår till 14%.

Om Boost Pharma

Boost Pharma ApS är ett danskt bolag som utvecklar en ny klass av läkemedel för behandling av osteogenesis imperfecta baserat på forskning från Karolinska institutet. Bolagets behandling har en unik position på marknaden eftersom den angriper den underliggande orsaken till sjukdomen till skillnad från andra läkemedelsprojekt som är under utveckling.

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

