Azimut obtient de hautes teneurs en or par rainurage sur la Zone Rosa, Projet Wabamisk, Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce que des résultats avec de hautes teneurs en or ont été obtenus à partir d’échantillonnage en rainure sur la Zone Rosa (« Rosa ») découverte par prospection au cours de l’été. Rosa est située sur la Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100%, dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada. De plus, plusieurs sondages effectués au cours du programme initial de forage carotté de 1 500 m présentent également de l’or visible (« VG »).

La présence d’or visible dans les carottes de forage est corrélée géométriquement avec des affleurements aurifères reconnus sur 700 m de long selon une direction est-ouest, concordants avec des anomalies de polarisation provoquée (“PP”) définies sur une distance minimale de 1,4 km. Ces résultats positifs conduisent la Société à augmenter à un minimum de 2 000 m la phase de forage en cours. Les résultats d’analyse sont en attente et, en fonction de ces résultats, Azimut planifie d’étendre les forages sur Rosa.

La Zone Rosa est localisée à environ 15 km à l’ouest de la Zone Fortin (antimoine-or) sur la même propriété (voir communiqués de presse du 29 septembre 2025 i et du 28 août 2025 ii ).

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 6 et photos 1 à 11)

Suite à une courte phase de décapages mécanisés, 40 échantillons de rainure, chacun de 1 m de long, ont été prélevés perpendiculairement à la direction géologique et au principal système de veines de quartz minéralisées. Neuf échantillons choisis de roche (sciés) ont été également prélevés. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature; il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes et ils pourraient ne pas correspondre à la minéralisation sous-jacente.



Cette phase permet d’obtenir 20 échantillons avec des teneurs en or supérieures à 1,0 g/t Au, incluant 8 échantillons à des teneurs supérieures à 5,0 g/t Au (voir figure 6). Les meilleurs résultats sont:

Tranchée Dom:

23,0 g/t Au sur 3,0 m (intervalle ouvert), incluant 45,8 g/t Au sur 1,0 m et 21,2 g/t Au sur 1,0 m 3,79 g/t Au sur 2,0 m



Tranchée Gesu:

30,17 g/t Au sur 4,0 m (intervalle ouvert), incluant 111,5 g/t Au sur 1,0 m et 7,54 g/t Au sur 1,0 m 9,29 g/t Au sur 5,0 m, incluant 40,8 g/t Au sur 1,0 m 1,39 g/t Au sur 3,0 m Échantillons choisis jusqu’à 93,9 g/t Au sur 0,35 m



Sur les 10 forages complétés jusqu’à présent (1 362 m), 5 forages présentent du VG . Ces premiers trous visaient l’extension en profondeur des indices aurifères connus en surface, ainsi que les axes d’anomalies PP continues et étroitement corrélées avec ces indices. Les données PP et les résultats de surface contribuent, ensemble, à définir un corridor hautement prospectif de 1,4 km de long par 200 m de large . Tous les trous présentant du VG ont été forés vers le nord avec un angle de -45 degrés (voir la localisation des forages en figure 5). L’or visible est observé aux profondeurs suivantes le long des trous (photos 5 à 11):



Forage WR25-02: VG à 57,07 m

Forage WR25-03: VG à 35,6 m, 35,8 m, 42,1 m à 42,2 m, et 44,06 m Forage WR25-05: VG à 17,5 m Forage WR25-06: VG à 7,9 m Forage WR25-07: VG à 25,75 m



Zone Rosa – Description préliminaire

Minéralisation et altérations Système de veines de quartz cisaillées avec des sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, arsénopyrite) en faible quantité, variant moins de 2% à 5%, présents dans les veines et les roches encaissantes altérées, avec localement des textures bréchiques. Or visible, incluant de l'or grossier, associé à des veines de quartz, observé à plus de 10 emplacements en surface dans un secteur de 300 m de long. Nombreux résultats en or à haute teneur (voir communiqué du 29 septembre 2025, et ce communiqué). Altération caractérisée par de la tourmaline et chlorite, principalement en bordure des veines de quartz.





Géométrie



Affleurements minéralisés sur 700 m selon une direction est-ouest, supportés par les données de terrain et magnétiques, avec des résultats aurifères à haute teneur sur 300 m de long; la zone est ouverte dans toutes les directions. Les résultats du levé PP suggèrent maintenant une extension minimale de 1,4 km. Le cisaillement associé aux veines indique une épaisseur minimale de 5 à 15 m; les épaisseurs ne sont pas encore entièrement définies, les résultats des analyses étant encore attendues. Fort pendage vers le sud. Définition préliminaire d'un second trend aurifère subparallèle de 300 m de long, situé à environ 120 m au sud de Rosa, qui n’a pu être caractérisé avec le levé PP du fait de sa localisation près d’une ligne de rivage.





Contexte géologique



Ceinture de roches vertes archéennes de la sous-province volcano-plutonique de La Grande, proche de la limite tectono-métamorphique avec la sous-province métasédimentaire d'Opinaca. Système de veines de quartz cisaillées (veines de cisaillement et veines d'extension) encaissées dans des métasédiments (précédemment décrits comme tufs volcaniques felsiques).







A propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) a été optionnée à Rio Tinto pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi – Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, effectue les forages avec un diamètre de carotte NQ.

Les échantillons sciés de demi-carottes de forage, de rainure et de roche (grabs) sont envoyés aux Laboratoires ALS à Val d’Or ou Montréal (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (géologue), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : forages en cours.

(100% Azimut): (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; (or) : forages en cours. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées iii ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages.

(option Rio Tinto) : (lithium) ; évaluation de terrain exhaustive en cours avant les forages. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP); forages complétés, les résultats en attente seront communiqués dès leur réception.

Azimut détient également une position importante dans un district lithinifère émergent avec la découverte de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

