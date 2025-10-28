KFSHRC eröffnet erste Einrichtung für die Herstellung von Produkten für die Gen- und Zelltherapie in Saudi-Arabien

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre gab bekannt, dass es bis Ende 2025 die erste Einrichtung für die Herstellung von Produkten für die Gen- und Zelltherapie in Saudi-Arabien eröffnen wird. Dieses Projekt zielt darauf ab, Tausenden von Patienten Zugang zu fortschrittlichen Behandlungen im Heimatland zu verschaffen, die Kosten für die Behandlung bis 2030 um etwa acht Milliarden Riyals (rund zwei Milliarden Dollar) zu senken und etwa neun Prozent des landesweiten Bedarfs an derartigen Therapien zu decken.

Die auf dem Krankenhauscampus in Riad gelegene neue Anlage wird Produkte für CAR-T-Zell- und Stammzelltherapien herstellen. Dabei handelt es sich um Behandlungen, bei denen patienteneigene Zellen verändert werden, um Krebs zu bekämpfen oder beschädigtes Gewebe zu reparieren. Die mehr als 5.000 Quadratmeter große Anlage besteht aus 16 modularen Reinraum-Clustern, die erweitert oder angepasst werden können, wenn neue therapeutische Technologien verfügbar werden.

Offiziell heißt es, der Komplex sei ein Meilenstein in den biotechnologischen Ambitionen Saudi-Arabiens und bringe Präzisionsmedizin und fortschrittliche Fertigung zusammen. Sobald die Anlage vollständig in Betrieb ist, sollen dort jährlich etwa 2.400 Therapiedosen hergestellt werden. Damit werden die Kapazitäten des Landes zur Herstellung einiger der weltweit anspruchsvollsten Therapien weiter ausgebaut.

Die Anlage wird nach den Standards der „Guten Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing Practice) betrieben, einem weltweit geltenden Rahmenwerk für die pharmazeutische Produktion. Um Sterilität, Sicherheit und Konsistenz zu gewährleisten, werden sämtliche Prozesse – von der Luftfiltration bis zur Chargenprüfung – überwacht. Die Qualitätskontrolle wird von Systemen mit künstlicher Intelligenz gesteuert, und der modulare Ansatz ermöglicht eine schnelle Skalierung bei wachsender Innovation.

Das KFSHRC kann bereits auf Erfahrungen in diesem Bereich verweisen. Mehr als 200 Patienten haben dort seit 2020 eine CAR-T-Zell-Therapie erhalten – Jahre bevor die lokale Produktion anlief. Der neue Standort knüpft an diese klinischen Leistungen an und fördert gleichzeitig ein breiteres Forschungs- und Ausbildungssystem, um saudische Wissenschaftler zu qualifizieren und internationale Experten für die Gen- und Zelltherapie zu gewinnen. Das Ziel ist, das Königreich nicht nur zu einem Therapiezentrum, sondern auch zu einem Kompetenzzentrum für die Erforschung und Herstellung von Arzneimitteln zu machen, heißt es von offizieller Seite.

Auf der diesjährigen Global Health Exhibition 2025 in Riad stellt das Krankenhaus den neuen Produktionskomplex zusammen mit seinen Innovationen in der Roboterchirurgie, der Gendiagnostik und der Augmented-Reality-Ausbildung vor. Die Präsentation verdeutlicht, wie sich das Vorzeigekrankenhaus des Landes in die umfassenderen nationalen Bemühungen einreiht, von einer konsumorientierten Gesundheitsversorgung zu einer wertschöpfenden Gesundheitsversorgung überzugehen.

Das KFSHRC wurde als bestes Krankenhaus im Nahen Osten und Nordafrika und auf Platz 15 der 250 besten akademischen medizinischen Zentren 2025 weltweit eingestuft. Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste Gesundheitsmarke im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek unter den „World's Best Hospitals 2025”, „Best Smart Hospitals 2026” und „Best Specialized Hospsitals 2026” aufgeführt, was seine Position als weltweit führendes Zentrum für innovationsorientierte Patientenversorgung erneut bestätigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

