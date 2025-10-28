KFSHRC inaugure la première usine de fabrication de thérapies géniques et cellulaires en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre a annoncé qu’il ouvrirait la première usine d’Arabie saoudite pour la fabrication de thérapies génétiques et cellulaires d’ici fin 2025, un projet conçu pour donner à des milliers de patients l’accès à des traitements avancés à domicile, réduire le coût des soins d’environ huit milliards de riyals (environ deux milliards de dollars) d’ici 2030, et répondre à environ 9 % de la demande du pays pour ce genre de thérapies.

La nouvelle usine, située sur le campus de l’hôpital à Riyad, produira des thérapies à base de cellules CAR-T et de cellules souches, des traitements visant à réorganiser les cellules propres à un patient pour lutter contre le cancer ou réparer des tissus endommagés. S’étendant sur plus de 5 000 mètres carrés, l’installation est conçue autour de 16 groupes modulaires de salles blanches qui peuvent être agrandis ou adaptés à mesure que de nouvelles technologies thérapeutiques apparaissent.

Les responsables ont déclaré que le complexe marque une étape importante dans les ambitions biotechnologiques de l’Arabie saoudite, en réunissant la médecine de précision et la fabrication de pointe. Une fois pleinement opérationnelle, il devrait produire environ 2 400 doses de traitement par an, améliorant ainsi la capacité du pays à produire certaines des thérapies les plus sophistiquées au monde.

L’installation fonctionnera selon les normes des bonnes pratiques de fabrication, le cadre mondial qui régit la production pharmaceutique. Chaque processus, de la filtration de l’air aux tests par lots, sera surveillé pour en garantir la stérilité, la sécurité et la cohérence. Les systèmes d’intelligence artificielle géreront le contrôle qualité, tandis que la disposition modulaire permettra une évolutivité rapide à mesure que l’innovation progressera.

KFSHRC a déjà de l’expérience dans le domaine. Plus de 200 patients y ont bénéficier d’une thérapie par cellules CAR-T depuis 2020, des années avant le début de la fabrication locale. Le nouveau site s’appuie sur ces antécédents cliniques tout en développant un écosystème de recherche et de formation plus large visant à préparer les scientifiques saoudiens et à attirer des experts mondiaux en thérapie génique et cellulaire. Les responsables ont déclaré que l’objectif était de faire du royaume non seulement un centre de traitement, mais aussi un pôle de découverte et de fabrication de médicaments.

Lors du salon Global Health Exhibition 2025 de Riyad, l’hôpital présente son nouveau complexe de fabrication ainsi que ses avancées en matière de chirurgie robotique, de diagnostic génétique et de formation médicale en réalité augmentée. La présentation met en exergue la manière dont l’hôpital phare du pays s’aligne sur les efforts nationaux plus larges visant à passer de la consommation de soins de santé à la création de soins de santé.

Le KFSHRC a été classé premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et quinzième au niveau mondial parmi les 250 meilleurs centres médicaux universitaires pour 2025. Il a également été reconnu par Brand Finance 2025 comme la marque de soins de santé la plus précieuse au Moyen-Orient et répertoriée dans les classements World’s Best Hospitals 2025, Best Smart Hospitals 2026 et Best Specialized Hospitals 2026 de Newsweek, réaffirmant sa position de leader mondial des soins innovants aux patients.

