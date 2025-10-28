Stella-Jones tiendra une journée des investisseurs

MONTRÉAL, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle tiendra une journée des investisseurs le jeudi 20 novembre 2025 à l’intention des investisseurs institutionnels et des analystes de recherche à Toronto en Ontario.

L’événement débutera à 9 h, heure normale de l’Est (« HNE ») et se terminera vers midi HNE. En raison d’une capacité d’accueil limitée, la participation en personne sera uniquement sur invitation. Celles et ceux qui souhaitent participer virtuellement pourront le faire en se connectant le matin de l’événement via le lien suivant : https://meetings.lumiconnect.com/400-049-290-204. Les participants à la session virtuelle sont invités à se connecter au moins 10 minutes avant le début de l’événement.

Une présentation à l’intention des investisseurs sera également accessible le matin de l’événement sous l’onglet Événements et présentations de la rubrique « Relations avec les investisseurs » du site Web de la Société. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible dans la section « Relations avec les investisseurs » du site web de la société après l’événement.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

Stella-Jones – Siège social

3100 boul. de la Côte-Vertu, bureau 300

Saint-Laurent, Québec H4R 2J8

Tél.: (514) 934-8666

Fax: (514) 934-5327 Cotation en bourse

Bourse de Toronto

Symbole boursier: SJ



Agent des transferts et agent chargé de la tenue

des registres

Services aux investisseurs Computershare inc.

Ressources

Relations avec les investisseurs

David Galison

Vice-président, relations avec les investisseurs

Tél. : (647) 618-2709

dgalison@stella-jones.com Médias

Stephanie Corrente

Directrice, communications d’entreprise

Tél.: (514) 934-8666

communications@stella-jones.com



