KFSHRC Meluncurkan Fasilitas Pertama untuk Manufaktur Terapi Gen dan Sel di Arab Saudi

RIYADH, Arab Saudi, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre mengatakan mereka akan membuka fasilitas pertama di Arab Saudi untuk manufaktur terapi genetik dan seluler pada akhir tahun 2025, proyek yang dirancang untuk memberikan akses pengobatan lanjutan di rumah kepada ribuan pasien, yang diperkirakan akan mengurangi biaya perawatan sebesar delapan miliar riyal — sekitar dua miliar dolar — pada tahun 2030, dan memenuhi sekitar 9 persen dari permintaan nasional untuk jenis terapi tersebut.

Pabrik baru yang berlokasi di kampus Riyadh rumah sakit tersebut, akan memproduksi terapi sel T CAR dan sel punca, perawatan yang merekayasa ulang sel pasien itu sendiri untuk melawan kanker atau memperbaiki jaringan yang rusak. Dengan luas lebih dari 5.000 meter persegi, fasilitas ini dirancang dengan 16 klaster ruang bersih modular yang dapat diperluas atau beradaptasi seiring berkembangnya teknologi terapi yang baru.

Pihak berwenang mengatakan bahwa kompleks ini menandai capaian ambisi bioteknologi Arab Saudi, yang menggabungkan pengobatan presisi dan manufaktur canggih bersama-sama. Setelah beroperasi secara penuh, pabrik ini diharapkan untuk memproduksi sekitar 2.400 dosis perawatan setiap tahun, meningkatkan kapasitas negara ini untuk memproduksi beberapa terapi paling canggih di dunia.

Fasilitas ini akan beroperasi berdasarkan standar Good Manufacturing Practice, kerangka kerja global yang mengatur tentang produksi farmasi. Setiap proses, mulai dari filtrasi udara hingga pengujian batch, akan dipantau untuk memastikan sterilitas, keamanan, dan konsistensi. Sistem kecerdasan buatan akan mengelola kontrol kualitas, sementara tata letak modular memungkinkan penskalaan yang cepat seiring berkembangnya inovasi.

KFSHRC telah memiliki pengalaman dalam bidang ini. Lebih dari 200 pasien telah menerima terapi sel T CAR di sana sejak tahun 2020, bertahun-tahun sebelum manufaktur lokal dimulai. Situs baru ini dibangun berdasarkan catatan klinis tersebut sambil mengembangkan penelitian yang lebih luas dan melatih ekosistem yang bertujuan untuk menyiapkan ilmuwan Saudi serta menarik para ahli global dalam terapi gen dan sel. Pihak berwenang mengatakan tujuannya adalah membuat kerajaan ini bukan hanya sebagai pusat untuk perawatan tapi juga untuk penemuan dan manufaktur obat.

Pada Global Health Exhibition 2025 di Riyadh tahun ini, rumah sakit ini menunjukkan kompleks manufaktur barunya bersama dengan kemajuannya dalam bedah robotik, diagnostik genetik, dan pelatihan medis dengan realitas tertambah. Presentasi ini menyoroti bagaimana rumah sakit unggulan negara ini menyejajarkan diri dengan upaya nasional yang lebih luas untuk beralih dari konsumsi layanan kesehatan ke penciptaan layanan kesehatan.

KFSHRC telah menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara serta peringkat lima belas secara global di antara 250 pusat medis akademik terbaik di dunia untuk tahun 2025. KFSHRC juga diakui oleh Brand Finance 2025 sebagai merek layanan kesehatan paling bernilai di Timur Tengah dan tercatat masuk dalam Daftar Rumah Sakit Terbaik Dunia 2025, Rumah Sakit Pintar Terbaik 2026, serta Rumah Sakit Spesialis Terbaik 2026 oleh Newsweek, menegaskan kembali posisinya sebagai pemimpin global dalam perawatan pasien yang berbasis inovasi.

